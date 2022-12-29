Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора
+ Додати тему
Відповісти на тему
Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Додано: П'ят 09 гру, 2022 19:27
Шановні форумчани, нагадуємо, що відкрилась
Академія Мінфін
. Якщо хочете покращити знання про інвестиції та отримати безкоштовно пакет корисних інвестиційних матеріалів, постукайте до
Служби турботи Академії
Ірина_
Модератор Форуму
Повідомлень: 3508
З нами з: 14.09.13
Подякував: 891 раз.
Подякували: 1891 раз.
Профіль
Додано: Чет 15 гру, 2022 16:39
Конференція про інвестиції для приватного інвестора «Жити на відсотки»
Придбати запис При використанні промокоду FinanceFGV знижка 10%!
Ірина_
Модератор Форуму
Повідомлень: 3508
З нами з: 14.09.13
Подякував: 891 раз.
Подякували: 1891 раз.
Профіль
Додано: Чет 29 гру, 2022 11:23
Ірина_
Модератор Форуму
Повідомлень: 3508
З нами з: 14.09.13
Подякував: 891 раз.
Подякували: 1891 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
,
Модератор