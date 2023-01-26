Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора

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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
  #<1 ... 61626364
Повідомлення Додано: П'ят 09 гру, 2022 19:27

Шановні форумчани, нагадуємо, що відкрилась Академія Мінфін. Якщо хочете покращити знання про інвестиції та отримати безкоштовно пакет корисних інвестиційних матеріалів, постукайте до Служби турботи Академії
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 15 гру, 2022 16:39

Конференція про інвестиції для приватного інвестора «Жити на відсотки»
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При використанні промокоду FinanceFGV знижка 10%!
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 29 гру, 2022 11:23

Академія Мінфін

Допоможемо розібратися в інвестиційних інструментах та підвищити рівень вашої фінансової грамотності
Ірина_
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2023 13:32

Finance.ua разом з Академією Мінфін створили тест, за допомогою якого можна дізнатись, «Чи вмієте ви інвестувати?»
Всі, хто пройдуть тест до 16.01.2023 стають учасниками розіграшу 3-х курсів з безкоштовним доступом до знань й уроків Академії.

Академія Мінфін — це освітня платформа, яка допомагає розібратися в інвестиційних інструментах та підвищити рівень фінансової грамотності. Тож, якщо ви мрієте заробляти на інвестиціях, хочете розбиратись в тому, що таке криптовалюта, IPO, опціони, ОВДП, або ж плануєте прокачати свої скіли в цьому напрямку — проходьте тест та вигравайте!
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 26 січ, 2023 16:09

Шановні форумчани, нагадуємо, що Академія Мінфін спеціалізується на навчальних програмах по інвестуванню в ОВДП, ІРО, «крипту», антикризових інвестиціях тощо. І якщо ви звернетесь до відділу Служби турботи Академії з промо-кодом «Finance», то зможете отримати спеціальні умови для навчання в Академії, а також пакет корисних інвестиційних матеріалів.
Ірина_
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