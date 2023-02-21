Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора

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Додано: П'ят 09 гру, 2022 19:27
Шановні форумчани, нагадуємо, що відкрилась
Додано: Чет 15 гру, 2022 16:39
Конференція про інвестиції для приватного інвестора «Жити на відсотки»
При використанні промокоду FinanceFGV знижка 10%!
Додано: Чет 29 гру, 2022 11:23
Додано: П'ят 13 січ, 2023 13:32
Finance.ua разом з Академією Мінфін створили тест, за допомогою якого можна дізнатись,
Всі, хто пройдуть тест до 16.01.2023 стають учасниками розіграшу 3-х курсів з безкоштовним доступом до знань й уроків Академії.
Додано: Чет 02 лют, 2023 14:27
Шановні форумчани, нагадуємо, що
Додано: Вів 21 лют, 2023 14:33
Finance.ua запустив офіційну сторінку в Instagram!
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