RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Вибір редакції
/
Найбільш цікаве на форумі
/
Найбільш цікаве на
форумі - вибір редактора

Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 62636465
Повідомлення Додано: Пон 29 тра, 2023 12:30

Енергоефективна модернізація підприємства
«під ключ»
Як YASNO за власні кошти допомагає підприємствам зменшувати споживання енергоресурсів під час війни
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 3648
З нами з: 14.09.13
Подякував: 926 раз.
Подякували: 1912 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 16:17

Шановні форумчани, пропонуємо вашій увазі другий випуск з рубрики: «Сам собі інвестор» від Академії Мінфін🎓, з якого можна дізнатись, які є стратегії для інвестування в облігації 🎯

Послухати можна тут:
🔊Apple Podcasts
🔊 Spotify
🔊 GooglePodcasts
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 3648
З нами з: 14.09.13
Подякував: 926 раз.
Подякували: 1912 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 чер, 2023 13:51

Шановні форумчани, нагадуємо, що відкрилась Академія Мінфін. Якщо хочете покращити знання про інвестиції та отримати безкоштовно пакет корисних інвестиційних матеріалів, постукайте до Служби турботи Академії
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 3648
З нами з: 14.09.13
Подякував: 926 раз.
Подякували: 1912 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 62636465
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.