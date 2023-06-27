Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора

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Повідомлення Додано: Пон 29 тра, 2023 12:30

Енергоефективна модернізація підприємства
«під ключ»
Як YASNO за власні кошти допомагає підприємствам зменшувати споживання енергоресурсів під час війни
Ірина_
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Повідомлень: 3655
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Повідомлення Додано: Пон 12 чер, 2023 13:51

Шановні форумчани, нагадуємо, що відкрилась Академія Мінфін. Якщо хочете покращити знання про інвестиції та отримати безкоштовно пакет корисних інвестиційних матеріалів, постукайте до Служби турботи Академії
Ірина_
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Модератор Форуму
 
Повідомлень: 3655
З нами з: 14.09.13
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Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2023 13:46

Шановні форумчани, пропонуємо вашій увазі другий випуск з рубрики: «Сам собі інвестор» від Академії Мінфін🎓, з якого можна дізнатись, які є стратегії для інвестування в облігації 🎯

Послухати можна тут:
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Ірина_
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Модератор Форуму
 
Повідомлень: 3655
З нами з: 14.09.13
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  #<1 ... 62636465
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