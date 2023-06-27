Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора

«під ключ»
Як YASNO за власні кошти допомагає підприємствам зменшувати споживання енергоресурсів під час війни
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Додано: Пон 29 тра, 2023 12:30
«під ключ»
Як YASNO за власні кошти допомагає підприємствам зменшувати споживання енергоресурсів під час війни
Додано: Пон 12 чер, 2023 13:51
Шановні форумчани, нагадуємо, що відкрилась
Додано: Вів 27 чер, 2023 13:46
Шановні форумчани, пропонуємо вашій увазі другий випуск з рубрики: «Сам собі інвестор» від Академії Мінфін🎓, з якого можна дізнатись, які є стратегії для інвестування в облігації 🎯
Послухати можна тут:
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