Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора

«під ключ»
Як YASNO за власні кошти допомагає підприємствам зменшувати споживання енергоресурсів під час війни
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Додано: Пон 29 тра, 2023 12:30
«під ключ»
Як YASNO за власні кошти допомагає підприємствам зменшувати споживання енергоресурсів під час війни
Додано: Пон 12 чер, 2023 13:51
Шановні форумчани, нагадуємо, що відкрилась
Додано: Вів 27 чер, 2023 13:46
Шановні форумчани, пропонуємо вашій увазі другий випуск з рубрики: «Сам собі інвестор» від Академії Мінфін🎓, з якого можна дізнатись, які є стратегії для інвестування в облігації 🎯
Послухати можна тут:
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Додано: Вів 27 чер, 2023 18:52
Колеги з Академії Мінфін продовжують рубрику: "Сам собі інвестор"
І раді Вам представити наступний випуск про опціони
В одному з минулих випусків мова йшла про три стратегії інвестування в облігації. Але насправді, їх набагато більше. Наприклад, стратегія куля. Цікавість її в тому, що під час цієї стратегії використовуються опціони. Причому, використання опціонів у стратегіях підходить не тільки для торгівлі облігаціями, а й акціями, валютою та іншими активами. То що ж означають ці опціони?
Новий подкаст допоможе розібратись, що таке опціони й навіщо вони потрібні
Послухати можна ось тут:
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