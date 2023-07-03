Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора

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Повідомлення Додано: Пон 29 тра, 2023 12:30

Енергоефективна модернізація підприємства
«під ключ»
Як YASNO за власні кошти допомагає підприємствам зменшувати споживання енергоресурсів під час війни
Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 12 чер, 2023 13:51

Шановні форумчани, нагадуємо, що відкрилась Академія Мінфін. Якщо хочете покращити знання про інвестиції та отримати безкоштовно пакет корисних інвестиційних матеріалів, постукайте до Служби турботи Академії
Ірина_
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Модератор Форуму
 
Повідомлень: 3662
З нами з: 14.09.13
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Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 14:29

Колеги з Академії Мінфін продовжують рубрику: "Сам собі інвестор"

І раді Вам представити наступний випуск про опціони

В одному з минулих випусків мова йшла про три стратегії інвестування в облігації. Але насправді, їх набагато більше. Наприклад, стратегія куля. Цікавість її в тому, що під час цієї стратегії використовуються опціони. Причому, використання опціонів у стратегіях підходить не тільки для торгівлі облігаціями, а й акціями, валютою та іншими активами. То що ж означають ці опціони?

Новий подкаст допоможе розібратись, що таке опціони й навіщо вони потрібні

Послухати можна ось тут:
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Ірина_
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  #<1 ... 62636465
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