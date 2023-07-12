Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора

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Повідомлення Додано: Пон 29 тра, 2023 12:30

Енергоефективна модернізація підприємства
«під ключ»
Як YASNO за власні кошти допомагає підприємствам зменшувати споживання енергоресурсів під час війни
Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 12 чер, 2023 13:51

Шановні форумчани, нагадуємо, що відкрилась Академія Мінфін. Якщо хочете покращити знання про інвестиції та отримати безкоштовно пакет корисних інвестиційних матеріалів, постукайте до Служби турботи Академії
Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2023 14:29

Колеги з Академії Мінфін продовжують рубрику: "Сам собі інвестор"

І раді Вам представити наступний випуск про опціони

В одному з минулих випусків мова йшла про три стратегії інвестування в облігації. Але насправді, їх набагато більше. Наприклад, стратегія куля. Цікавість її в тому, що під час цієї стратегії використовуються опціони. Причому, використання опціонів у стратегіях підходить не тільки для торгівлі облігаціями, а й акціями, валютою та іншими активами. То що ж означають ці опціони?

Новий подкаст допоможе розібратись, що таке опціони й навіщо вони потрібні

Послухати можна ось тут:
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Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 15:46

Приєднуйтесь 19 липня 2023 року до Ukrainian Credit Conference (UCC), особливої події, яка збере високопрофесійних експертів та ключових гравців фінансової спільноти України. На конференції на вас чекає обговорення найактуальніших питань, тенденцій і викликів, з якими стикається кредитний ринок.

Деталі та реєстрація доступні за посиланням

За промо-кодом FinanceUCC - знижка 10%
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Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2023 15:47

Академія Мінфін продовжує рубрику: " Сам собі інвестор "🎓

Вашій увазі наступний випуск, цього разу - про стратегії інвестування через опціони 😎

З попереднього подкасту ви можете дізнатись, що таке опціони та які їх основні характеристики. Радимо його послухати, перш ніж починати розбиратися в стратегіях торгівлі опціонами.

Якщо з тим, що таке опціони пут та кол, вже зрозуміло, то спробуйте засвоїти декілька основних стратегій інвестування через них та які можливості вони надають інвестору

Опціони - основні стратегії інвестування
Послухати можна тут:
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  #<1 ... 62636465
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