Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора

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Додано: П'ят 18 сер, 2023 09:47
Додано: Суб 19 сер, 2023 07:18
Додано: Пон 28 сер, 2023 14:51
Колеги з Мінфіну до Дня Незалежності України запровадили акцію та з 25.08.2023 по 31.08.2023 збільшили розмір бонусу по таких банках: sportbank, Піреус Банк, Кліринговий Дім, Кредитвест Банк.
Тож до кінця серпня можна отримати до +2% річних бонусу, оформивши онлайн заявку на
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Додано: Сер 30 сер, 2023 11:59
Вашій увазі продовження рубрики "Сам собі інвестор" від
В новому випуску мова іде про IPO та які можливості воно відкриває.
Послухати можна тут:
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Додано: Чет 07 вер, 2023 11:43
Вашій увазі продовження рубрики "Сам собі інвестор" від
Що таке пасивні інвестиції
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Що таке стагфляція?
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Додано: Пон 11 вер, 2023 11:54
Шановні форумчани, рубрика: "Сам собі інвестор" від
Що таке ETF?
Детальніше слухайте у новому подкасті:
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Додано: Чет 14 вер, 2023 12:02
Що таке REITи?
Детальніше слухайте у новому подкасті:
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Додано: П'ят 15 вер, 2023 12:45
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