Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора

Шановні форумчани!
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Додано: Вів 12 лис, 2024 15:36
Шановні форумчани!
Нагадуємо про нашу програму «Бонус до депозиту».
Порівнюйте умови банків-учасників програми, обирайте найвигідніші та заповнюйте заявку на бонус
Додано: Вів 26 лис, 2024 14:54
Шановні форумчани!
Інвестиції в дохідну нерухомість — тема багатогранна й охоплює десятки важливих деталей. Дослідіть їх та зберіть в єдиний пазл всього за 10 хвилин — у форматі інтерактивної гри «Майновласник».
У процесі ви дізнаєтесь, наприклад:
🎲 Від чого залежить дохід інвестора в апарт-готелі?
🎲 Що таке фліпінг?
🎲 Чим цікаві аграрні землі як актив?
🎲 Як працюють REIT-фонди та який дохід можна отримати?
Гра складається з 4 кейсів. У кожному перегляньте коротке відео та дайте відповіді на кілька запитань. Зберіть усі кейси та отримайте подарунок 🎁 А що це буде — дізнаєтесь у кінці гри 😉
Додано: Вів 10 гру, 2024 13:18
Шановні форумчани!
Біткоїн впевнено пішов угору. Чи означає це, що інші криптовалюти теж зростуть й інвесторам варто додати їх у портфель? Почуйте експертну думку на воркшопі від Академії Мінфін.
Реєструйтесь та дізнайтесь:
➡️ чи залишиться біткоїн головною валютою ринку;
➡️ на які альткоїни варто звернути увагу;
➡️ як обрати біржу та гаманець, щоб цифрові активи були в безпеці;
➡️ як нові закони та правила у США, ЄС та Азії вплинуть на біржі та інвесторів;
➡️ чи мають потенціал інституційні інвестиції.
Спікером буде Михайло Серюга, експерт з криптовалютного та фондового ринків. Він веде публічний криптопортфель на «Мінфіні», який у 2023 році забезпечив дохідність до 40% на альткоїнах.
📅 Коли: 12 грудня о 19:00 (онлайн у Zoom, буде запис)
⌚️ Тривалість: 1,5-2 год.
🎟
Додано: П'ят 13 гру, 2024 18:36
Шановні форумчани!
Складіть власний КРИПТОПОРТФЕЛЬ ще до Різдва! 4 ГОДИНИ концентрованого контенту вже доступні до перегляду! Такого воркшопу про криптовалюти ви ще не бачили!
На воркшопі Ви:
👉 дізнаєтесь про ТОП-5 криптовалют на 2025 рік
🤝 побачите особистий криптопортфель спікера Михайла Серюги
👉 зрозумієте як уникнути 10 найбільших помилок інвесторів
🤝 отримаєте відповіді на 20+ питань учасників та підписників Академії
Ба більше! Ви отримаєте до 129 слайдів з актуальною інформацією та 🎁 ПОДАРУНКИ від Академії Мінфін!
Ми пропонуємо запис, щоб ви могли переглядати матеріали у зручний для вас час, особливо в умовах, коли світло можуть вимикати.
Додано: П'ят 20 гру, 2024 18:18
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