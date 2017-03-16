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РАЙСЬКА ЛАГУНА НА ЗАКАРПАТТІ

РАЙСЬКА ЛАГУНА НА ЗАКАРПАТТІ
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Туризм в Україні, мандрівки світом, подорожі до цікавих місць
Повідомлення Додано: Сер 31 тра, 2017 09:36

РАЙСЬКА ЛАГУНА НА ЗАКАРПАТТІ

На Закарпатті є одне цікаве, мало кому відоме місце – затишна заводь з водою бірюзового кольору, оточена живописною красою Карпатських гір. Справжній рай!

Між двома скелями б’є водоспад, утворюючи “лагуну” з вируючою водою. Глибина водойми – до трьох метрів. Вода надзвичайно чиста і прозора: видно, як плавають риби.

Через стрімкий потік води, вона тут не прогрівається навіть у найспекотніші дні, але відчуття бадьорості і цілющої прохолоди цього гірського дива варте, щоб у ньому скупатися.

Це місце неодмінно припаде до душі любителям живої дикої природи. Гарні краєвиди, свіже повітря, відсутність натовпів туристів – усе, що потрібно для вдалого відпочинку.

Як знайти це місце?

Знаходиться це диво природи на річці Люта, неподалік села Чорноголова Великоберезнянського району, Закарпатської області.


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Пчёлка
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 сер, 2017 20:20

Вот как раз в малоизвестных кому местах и находятся такие жемчужинки. Ибо находись они у всех на виду, уже давно были бы мягко говоря испорченными.
alena_sokolovaaaaa
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 01:52

Re: РАЙСЬКА ЛАГУНА НА ЗАКАРПАТТІ

Как в Тайланде, красота не описуемая
Olenka Nik
 
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