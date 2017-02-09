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CNN назвала 11
кращих місць України

CNN назвала 11 кращих місць України
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Туризм в Україні, мандрівки світом, подорожі до цікавих місць
Повідомлення Додано: Сер 31 тра, 2017 09:42

CNN назвала 11 кращих місць України

Американська телекомпанія CNN назвала 11 кращих туристичних місць України.


"Древні замки, приголомшуюча сільська місцевість, різноманітність ландшафтів і доброзичливе ставлення роблять Україну особливим місцем", - написали журналісти.
Вони також відзначили, що Україна є "домом багатьох красивих місць".
До топ-11 кращих місць в країні увійшли Львів, Чернівці, Софійський парк в Умані, Київ, Мукачево, Переяслав-Хмельницький, Харків, Чернігів, Одеса, Ужгород та Кам’янець-Подільський.
Львів назвали культурною столицею за найбільш західною архітектурою в країні. Зокрема, автори рейтингу відзначили у Львові Старе місто "з вузькими вулицями, прекрасними церквами, чарівними музеями та привабливою атмосферою".
Також вони порадили завітати до колоритних місцевих пабів. Чернівці відзначили як маленький Відень, що є "перлиною західної України".
Парк в Умані порадили як один з найяскравіших прикладів садово-паркового мистецтва у Європі.
Столицю України назвали містом з церквами з золотими куполами. Зокрема, автори відзначили два об'єкти всесвітньої спадщини ЮНЕСКО - монастир пещер у Києво-Печерській Лаврі та Софійський собор.
Мукачево увійшло до рейтингу через австро-угорську архітектуру та замок Паланок, який став родзинкою українського туризму. Переяслав-Хмельницький відзначили як місто музеїв, де найбільше порадили музей народної архітектури під відкритим небом.


http://edition.cnn.com/2017/05/09/trave ... index.html
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2018 16:54

Re: CNN назвала 11 кращих місць України

Путешествуйте по Украине. Тут очень много хороших и запоминающихся мест, просто считается, что это такой дешевый и некрутой туризм, но у нас прекрасная природа!
Olenka Nik
 
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