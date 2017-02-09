CNN назвала 11 кращих місць України

"Древні замки, приголомшуюча сільська місцевість, різноманітність ландшафтів і доброзичливе ставлення роблять Україну особливим місцем", - написали журналісти.
Вони також відзначили, що Україна є "домом багатьох красивих місць".
До топ-11 кращих місць в країні увійшли Львів, Чернівці, Софійський парк в Умані, Київ, Мукачево, Переяслав-Хмельницький, Харків, Чернігів, Одеса, Ужгород та Кам’янець-Подільський.
Львів назвали культурною столицею за найбільш західною архітектурою в країні. Зокрема, автори рейтингу відзначили у Львові Старе місто "з вузькими вулицями, прекрасними церквами, чарівними музеями та привабливою атмосферою".
Також вони порадили завітати до колоритних місцевих пабів. Чернівці відзначили як маленький Відень, що є "перлиною західної України".
Парк в Умані порадили як один з найяскравіших прикладів садово-паркового мистецтва у Європі.
Столицю України назвали містом з церквами з золотими куполами. Зокрема, автори відзначили два об'єкти всесвітньої спадщини ЮНЕСКО - монастир пещер у Києво-Печерській Лаврі та Софійський собор.
Мукачево увійшло до рейтингу через австро-угорську архітектуру та замок Паланок, який став родзинкою українського туризму. Переяслав-Хмельницький відзначили як місто музеїв, де найбільше порадили музей народної архітектури під відкритим небом.