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Марк Кьюбан назвав біткоїн
бульбашкою і скинув його ціну

Марк Кьюбан назвав біткоїн бульбашкою і скинув його ціну
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Марк Кьюбан назвав біткоїн бульбашкою і скинув його ціну 1.9 5 12
1. Так
8%
1
2. Ні
92%
11
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Чет 08 чер, 2017 06:41

Марк Кьюбан назвав біткоїн бульбашкою і скинув його ціну

Пропонуємо до обговорення:
Мільярдера Марка Кьюбана можна заносити в список біткоїн-скептиків. Своє негативне ставлення до перспектив найстарішої і найпопулярнішої криптовалюти він позначив в декількох Twitter-постах.

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R2
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Повідомлення Додано: Чет 08 чер, 2017 06:41

Предлагаю НБУ приравнять одну гривню к одному биткоину! ;)
Will
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 чер, 2017 06:58

Марк понимает что упустил возможность войти на низах и сейчас на росте выйти. Поэтому нервничает, а время всех рассудит и помирит.
adikali
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 чер, 2017 09:12

Опять майниальщики сотнями скупают видеокарты...
Жуткий спектакль в театре марионеток
papazina
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 чер, 2017 11:06

  papazina написав:Опять майниальщики сотнями скупают видеокарты...
Жуткий спектакль в театре марионеток

Биткоин уже давно не майнится видеокартами.
myshapiton
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Повідомлення Додано: Чет 08 чер, 2017 17:55

2740 только что. Чуток упал...
Иешуа Ганоцри
 
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Re: Марк Кьюбан назвав біткоїн бульбашкою і скинув його ціну

Я не знаю, как люди верят в биткойн, но меня пока как-то не тянет в эту тему
Olenka Nik
 
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