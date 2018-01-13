|
|
|
Марк Кьюбан назвав біткоїн бульбашкою і скинув його ціну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 08 чер, 2017 06:41
Пропонуємо до обговорення:
Мільярдера Марка Кьюбана можна заносити в список біткоїн-скептиків. Своє негативне ставлення до перспектив найстарішої і найпопулярнішої криптовалюти він позначив в декількох Twitter-постах.
Дивися повний текст Марк Кьюбан назвав біткоїн бульбашкою і скинув його ціну
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 79279
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 114 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 08 чер, 2017 06:41
Предлагаю НБУ приравнять одну гривню к одному биткоину! ;)
-
Will
-
-
- Повідомлень: 485
- З нами з: 30.07.08
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 30 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 08 чер, 2017 06:58
Марк понимает что упустил возможность войти на низах и сейчас на росте выйти. Поэтому нервничает, а время всех рассудит и помирит.
-
adikali
-
-
- Повідомлень: 634
- З нами з: 14.03.12
- Подякував: 44 раз.
- Подякували: 49 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 08 чер, 2017 09:12
Опять майниальщики сотнями скупают видеокарты...
Жуткий спектакль в театре марионеток
-
papazina
-
-
- Повідомлень: 514
- З нами з: 19.12.10
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 30 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 08 чер, 2017 11:06
papazina написав:
Опять майниальщики сотнями скупают видеокарты...
Жуткий спектакль в театре марионеток
Биткоин уже давно не майнится видеокартами.
-
myshapiton
-
-
- Повідомлень: 2170
- З нами з: 30.11.15
- Подякував: 966 раз.
- Подякували: 496 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 08 чер, 2017 17:55
2740 только что. Чуток упал...
-
Иешуа Ганоцри
-
-
- Повідомлень: 363
- З нами з: 19.05.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 28 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 14 січ, 2018 16:04
Я не знаю, как люди верят в биткойн, но меня пока как-то не тянет в эту тему
-
Olenka Nik
-
-
- Повідомлень: 35
- З нами з: 09.01.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори:
Irina555
, ТупУм
, Модератор
реклама
|