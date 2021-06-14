Про це йдеться в повідомленні прес-служби СБУ.
Дивися повний текст Керівники реабілітаційних центрів для учасників АТО накрали 22,5 млн гривень.
|
|
|
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 13 чер, 2017 09:26
Керівники реабілітаційних центрів для учасників АТО накрали
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Керівники реабілітаційних центрів для учасників АТО накрали 22,5 млн гривень.
Додано: Вів 13 чер, 2017 10:02
ну так в шею bлядей и голыми босыми на передок, раз руки длинные. Там руки нужны.
Додано: Сер 22 тра, 2024 22:39
З досвіду знайомих- дуже рекомендують центр на Саксаганського, який працює з 2014 чи 2015 року, точно не скажу,
Додано: Чет 23 тра, 2024 08:58
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 10 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|