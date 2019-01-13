Airbnb. Тонкости бронирования и оплаты, опыт проживания

Додано: Пон 14 січ, 2019 00:42

господа, а насколько не ссыкотно арендовать жилье черпез айрбнб в странах азии?

европа то понятно, а вот тай, шри ланка и т.п.?

у кого был опыт?

Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX