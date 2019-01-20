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Airbnb. Тонкости бронирования
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Airbnb. Тонкости бронирования и оплаты, опыт проживания
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Туризм в Україні, мандрівки світом, подорожі до цікавих місць
  #<1234
Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 21:25

Re: Airbnb. Тонкости бронирования и оплаты, опыт проживания

  IMPRINTER написав:з.ы карта гривневой - я плачу картой ОТП - там нет конвертации и отличный курс

Я чайник, и кроме букинга ничего не знаю.
А как это , когда нет конвертации - и при этом...отличный курс ? Конвертация есть или нет ? Запутался. Делаю покупки на американском сайте. Если плачу с гривневой карты - то выходит дороже и звонят из банка - согласен ли я на двойную конвертацию ? Если плачу с долларовой карты - то все проходит без конвертации, без звонков и точно по счету.
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 22:39

kalinavalera1

имелось ввиду нет платы за конвертацию
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 16:34

IMPRINTER Ок, полезная тема даже не смотря на тяжелые времена.
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 00:42

господа, а насколько не ссыкотно арендовать жилье черпез айрбнб в странах азии?
европа то понятно, а вот тай, шри ланка и т.п.?
у кого был опыт?
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 11:47

  IMPRINTER написав:господа, а насколько не ссыкотно арендовать жилье черпез айрбнб в странах азии?
европа то понятно, а вот тай, шри ланка и т.п.?
у кого был опыт?

Шри ланка нормально все, пару лет назад снял апартаменты, причём было написано что с завтраками, когда приехали выснилось, что завтраки были указаны ошибочно, но хозяин специально нанял нам мальчика, который приходил утром и готовил нам завтрак
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 14:55

  Stringer написав:
  IMPRINTER написав:господа, а насколько не ссыкотно арендовать жилье черпез айрбнб в странах азии?
европа то понятно, а вот тай, шри ланка и т.п.?
у кого был опыт?

Шри ланка нормально все, пару лет назад снял апартаменты, причём было написано что с завтраками, когда приехали выснилось, что завтраки были указаны ошибочно, но хозяин специально нанял нам мальчика, который приходил утром и готовил нам завтрак

Там один больной извращенец, помимо своих сексуальных фантазий, вырыгнул неприличные звуки о непонимании факта ошибочности указания завтраков, поясню для форумчан - наличие завтрака было указано на сайте айрбиэнби, а на сайте самих апартаментов такой услуги нет, но хозяин согласился, что это его проблемы и организовал завтраки отдельно.
Похожий случай был в финляндии, но фины стояли не своём, что у них на сайте завтраки не указаны, а что там написано на сайте айрбиэнби их не колышет
Stringer
 
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