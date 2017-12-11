Биткоин, BTC-e код за наличные в Украине

Додано: Суб 16 бер, 2019 18:27

Прошло полтора года с момента публикации первого поста на этом форуме.

За это время функционал сервиса расширился и наша команда продолжает работу над развитием сервиса.

- Сегодня EXMON позволяет своим заемщикам использовать свои криптовалюты в реальной жизни без необходимости их продажи, предоставляя им доступ к фиатным деньгам при необходимости. EXMON предоставляет кредит под залог криптовалют, которые входят в ТОП 10 по популярности.

- Единый счет позволяет принимать и отправлять переводы в любой доступной платежной системе, криптовалюте и даже в банках, независимо от того, есть ли у вас там реальный счет или кошелек.

Еще одним значительным преимуществом счета EXMON является отсутствие комиссии при получении или отправке средств.

- EXMON ваучер можно передать онлайн в социальных сетях, в email, СМС или, распечатав его на открытке.

Еще одним преимуществом ваучера EXMON является его анонимность при передачи денежных средств, при покупке или продаже различных электронных валют.



Также для зарегистрированных пользователей доступна программа лояльности, в которой пользователю при каждом обмене начисляется BONUS. Полученные BONUS можно вывести по курсу 1:1 к USD



Сейчас завершается работа над новым интересным и полезным функционалом, а также решаются юридические вопросы в связи расширением и реорганизацией сервиса.

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