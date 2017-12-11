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Биткоин, BTC-e код
за наличные в Украине

Биткоин, BTC-e код за наличные в Украине
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Повідомлення Додано: Пон 03 лип, 2017 20:41

Биткоин, BTC-e код за наличные в Украине

Продаем и покупаем биткоин, BTC-e код за наличные в Украине.

Обменник EXMON.pro

Зображення

Условия и направления обмена:

Наличные можно получить в нашем офисе (Кривой Рог, Одесса) или, в удобное для Вас время и месте, курьером.
В другие города Украины - доставка курьером (или по согласованию).


BTC-e => Наличные гривна
BTC-e => Наличные доллары
BTC-e => Webmoney
BTC-e => Приват24
BTC-e => Карта Украинского банка


Налиные гривна => BTC-e
Наличные доллары => BTC-e
Webmoney => BTC-e
Приват24 => BTC-e
Карта Украинского банка => BTC-e


Наличные гривна => Webmoney
Наличные доллары =>Webmoney
Приват24 => Webmoney
Карта Украинского банка => Webmoney


Webmoney => Наличные гривна
Webmoney => Наличные доллары
Webmoney => Приват24



Направления обмена, валюты и курсы могут меняться. Подробнее на сайте: exmon.pro


Мы работаем: 24/7
Служба поддержки онлайн: 24/7
EXMON
 
Повідомлень: 2
З нами з: 03.07.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 сер, 2017 19:13

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Повідомлень: 5739
З нами з: 01.06.14
Подякував: 191 раз.
Подякували: 318 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 бер, 2019 18:27

Обмен криптовалют, кредит под залог криптовалют, переводы 0%

Прошло полтора года с момента публикации первого поста на этом форуме.
За это время функционал сервиса расширился и наша команда продолжает работу над развитием сервиса.
- Сегодня EXMON позволяет своим заемщикам использовать свои криптовалюты в реальной жизни без необходимости их продажи, предоставляя им доступ к фиатным деньгам при необходимости. EXMON предоставляет кредит под залог криптовалют, которые входят в ТОП 10 по популярности.
- Единый счет позволяет принимать и отправлять переводы в любой доступной платежной системе, криптовалюте и даже в банках, независимо от того, есть ли у вас там реальный счет или кошелек.
Еще одним значительным преимуществом счета EXMON является отсутствие комиссии при получении или отправке средств.
- EXMON ваучер можно передать онлайн в социальных сетях, в email, СМС или, распечатав его на открытке.
Еще одним преимуществом ваучера EXMON является его анонимность при передачи денежных средств, при покупке или продаже различных электронных валют.

Также для зарегистрированных пользователей доступна программа лояльности, в которой пользователю при каждом обмене начисляется BONUS. Полученные BONUS можно вывести по курсу 1:1 к USD

Сейчас завершается работа над новым интересным и полезным функционалом, а также решаются юридические вопросы в связи расширением и реорганизацией сервиса.
Подписывайтесь, регистрируйтесь, чтобы узнавать первыми о новостях и акциях проекта.
EXMON
 
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З нами з: 03.07.17
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 09:46

Продам Bitcoin за 35000 грн.

Вы всё правильно поняли, продаю Bitcoin в разы дешевле. Связанно это с тем, данный Bitcoin накапал в течении 3 лет с реферальной системы и я хочу его "подарить". Просто продать по меньшей цене. Но только, если Вы в нём действительно нуждаетесь. Оплата на карту Монобанка.
Пишите на почту xxxpatrik2015xxx@gmail.com
Отвечу в течении 15 минут.
Попрашайкам не писать.
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 14:08

Мы добавили обменный пункт Exmon в наш мониторинг на этой неделе.
Надеемся на продуктивное сотрудничество. А пользователям предлагаем ознакомиться со страницей отзывов о данном обменнике.
Best_Change
 
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