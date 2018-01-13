Голубі озера - прихована перлина Чернігівщини

Озера (місцеві кажуть "кар'єри") являють собою кар'єри, які з часом наповнилися джерельною водою, тому вода в озерах дуже чиста. Вона ніколи не застоюється через те, що підземні джерела постійно підтримують однаковий рівень. Дно кожного озера вкривають поклади кварцового піску, який використовується у скловарному виробництві. Такий пісок відрізняється від звичайного як властивостями, так і кольором, надаючи воді яскраво блакитного кольору.
Туристи стають наметами просто на березі озер, рідше зупиняються у садибах місцевих мешканців, які дедалі більше орієнтуються на поселення відпочивальників і зелений туризм.
На залізничній станції Грибова Рудня та в селі Олешня є магазини, де можна купити харчі та напої. На березі можна позичити човни та катамарани для водних прогулянок.
Площа найбільшого з Голубих озер Олешні (Голубе озеро, Велике) сягає 20 га та має глибину біля 20 м.
Як доїхати на Олешнянські Голубі озера:
Із Західного та Центрального Полісся - автомобілем на Чернігів, далі по трасі М-01 Чернігів - Нові Яриловичі через Ріпки до повороту на с. Грибова Рудня і повз нього до села Олешня.