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Голубі озера - прихована
перлина Чернігівщини

Голубі озера - прихована перлина Чернігівщини
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Туризм в Україні, мандрівки світом, подорожі до цікавих місць
Повідомлення Додано: Вів 11 лип, 2017 09:46

Голубі озера - прихована перлина Чернігівщини

Прозора блакитна вода приваблює навіть мешканців Білорусі і киян, однак про цю місцину відомо небагатьом. Озера в Ріпкинському районі Чернігівської області розташовані за 500–1000 м на схід від залізничної станції "Грибова Рудня" поблизу села Олешня. Складаються з 4 озер.

Озера (місцеві кажуть "кар'єри") являють собою кар'єри, які з часом наповнилися джерельною водою, тому вода в озерах дуже чиста. Вона ніколи не застоюється через те, що підземні джерела постійно підтримують однаковий рівень. Дно кожного озера вкривають поклади кварцового піску, який використовується у скловарному виробництві. Такий пісок відрізняється від звичайного як властивостями, так і кольором, надаючи воді яскраво блакитного кольору.

Туристи стають наметами просто на березі озер, рідше зупиняються у садибах місцевих мешканців, які дедалі більше орієнтуються на поселення відпочивальників і зелений туризм.

На залізничній станції Грибова Рудня та в селі Олешня є магазини, де можна купити харчі та напої. На березі можна позичити човни та катамарани для водних прогулянок.

Площа найбільшого з Голубих озер Олешні (Голубе озеро, Велике) сягає 20 га та має глибину біля 20 м.

Як доїхати на Олешнянські Голубі озера:
Із Західного та Центрального Полісся - автомобілем на Чернігів, далі по трасі М-01 Чернігів - Нові Яриловичі через Ріпки до повороту на с. Грибова Рудня і повз нього до села Олешня.


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Пчёлка
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2018 16:55

Re: Голубі озера - прихована перлина Чернігівщини

Это просто нереально....Каждый раз убеждаюсь, что есть у нас на что посмотреть и куда поехать!
Olenka Nik
 
Повідомлень: 35
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