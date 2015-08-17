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Монета «Магический год счастья».
Серебро, 400 гр. Тираж 222

Монета «Магический год счастья». Серебро, 400 гр. Тираж 222
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Нумізматика і Боністика України, купівля / продаж монет та банкнот. Царські монети та банкноти, монети Австралії, Америки, України, нумізматична оцінка монет.
Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2017 11:44

Монета «Магический год счастья». Серебро, 400 гр. Тираж 222

Добрый день всем участникам форума.

Хотелось бы услышать мнение профессионалов по ценовому ориентиру на монету.

Буду рад любым комментариям.

Монета «Магический год счастья».


Монетный двор Польши для Острова Ниуэ выпустил 400-граммовую монету «Магический год счастья» с 12-тью кристаллами Сваровски.
На аверсе изображена стилизованная картина звездного неба среди орнамента. В правой части отчеканен портрет королевы Великобритании Елизаветы II, надпись «ELIZABETH II», а также знак Монетного двора Польши. Внизу указаны металл и проба «Ag 999». В левой части полукругом выгравированы надписи «100 DOLLARS», «NIUE ISLAND», «2013».

На реверсе изображено звездное небо. Центр изображения — позолоченная видимая часть луны, окруженная полукругом 12-тью кристаллами Сваровски. Каждому кристаллу соответствует месяц года. Дизайнер – Петр Демитрашек.

Монета 100 долларов из серебра 999-й пробы с частичным золочением, имеет вес 400 г, диаметр 90 мм. Тираж — 222 шт.Зображення
sergkd
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2017 11:55

Re: Монета «Магический год счастья». Серебро, 400 гр. Тираж

3000 грн максимум
St/2
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2017 12:04

  St/2 написав:3000 грн максимум


Даже по лому серебра как то дороже выходит (((
sergkd
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2017 12:06

St/2 400 грамм серебра за 3000 гривен? И это как максимум? Иногда лучше жевать чем говорить (с) :mrgreen:
jabba
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2017 12:14

Тыщ за 6 желающих будет полно. Я б и сам купил если в люксе и с документами, коробкой, футляром. Тыщ за 8 если не быстро то теоретически возможно и найдется покупатель, но не быстро. Дороже - это уже можно годами продавать.
jabba
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2017 12:22

  jabba написав:St/2 400 грамм серебра за 3000 гривен? И это как максимум? Иногда лучше жевать чем говорить (с) :mrgreen:

Я не дам больше, удачи в поисках...
St/2
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Повідомлення Додано: Чет 13 лип, 2017 12:38

  jabba написав:Тыщ за 6 желающих будет полно. Я б и сам купил если в люксе и с документами, коробкой, футляром. Тыщ за 8 если не быстро то теоретически возможно и найдется покупатель, но не быстро. Дороже - это уже можно годами продавать.


Окей, спасибо за консультацию.
sergkd
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 01:32

Готов купить Вашу монету

Еще актуально?
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 01:34

Re: Монета «Магический год счастья». Серебро, 400 гр. Тираж

Готов купить эту монету. Актуально еще?
ALEXA
 
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