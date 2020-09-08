Втерлися в довіру: як шахраї знімають гроші з банківських ка

Додано: Пон 14 вер, 2020 17:57

В последнее время достаточно много случаев о том, что мошенники украли деньги с банковской карты или кто то перечислил деньги мошенннику, как бы за товар и не получил товар. Во-первых, никогда никому не перечисляйте денег в аванс - это могут быть мошеннник! Также не осуществляйте финансовых операций на сайтах, которые Вы не знаете и ранее никогда не использовали! на всяк случай, рекомендую использоватья официальный сервис на сайте Киберполиции для проверки карты, телефона или сайтов мошенников, вот этот севис -- там в поле проверки просто впишите номер карты, телефон или адрес сайта и сервис Киберполиции сверит эти данные со своей базой и даст Вам вердикт - это мошенники или нет.