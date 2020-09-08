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Втерлися в довіру: як шахраї
знімають гроші з банківських ка

Втерлися в довіру: як шахраї знімають гроші з банківських ка
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2017 23:54

Втерлися в довіру: як шахраї знімають гроші з банківських ка

Пропонуємо до обговорення:
На початку липня кіберполіція розкрила злочинну групу, яка обікрала банківські картки півсотні українців.

Дивися повний текст Втерлися в довіру: як шахраї знімають гроші з банківських карток українців.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 17 лип, 2017 23:54

Вот вам и реформа МВД. Их никто не ищет. Меж тем отследить откуда территориально был звонок или посмотреть кто потом потратил эти деньги совсем не сложно технически..
13dmitr132014
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Повідомлення Додано: Вів 18 лип, 2017 08:47

“Любимая” схема преступников – вишинг.


Вишинг от слова "висеть"?
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
summacut
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Повідомлення Додано: Вів 18 лип, 2017 08:58

У знакомой по более распространенной схеме, чем эта, через ОЛХ взяли деньги за товар, товар не переслали, и телефон отключили. Её это задело, пошла в полицию, ее отослали в это отделение К или киберполиция или как-там правильно называется.
Девушка молодая, красивая, ребята там тоже молодые, поулыбались, пошутили.
Через день, звонок в дверь, какой-то юноша, наверное, подставной, принес деньги, наличными, Карл! И попросил извинений, типа телефон не работал.
Когда захотят - могут работать на отлично.
Bayern
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 вер, 2017 18:15

Доброго дня. Шахрай під копією сторінки у скайпі вимагає гроші. Зв'язались з власником скайпі - він про це знав. Ось номер 5168494464162212. Ні в якому разі не перекидайте сюди кошти.
Hrystia
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 гру, 2018 23:54

Мне предлагают открыть британскую визу .И будто бы для гарантии что я вернусь обратно ,мне должно прийти письмо из миграционной службы Великобритании,по указанному линку я должна перейти о ставить данные карты.Ее заблокируют на время моего пребывания.Также просят снять все ограничения.Кто знает о таком?
umasker
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 17:57

В последнее время достаточно много случаев о том, что мошенники украли деньги с банковской карты или кто то перечислил деньги мошенннику, как бы за товар и не получил товар. Во-первых, никогда никому не перечисляйте денег в аванс - это могут быть мошеннник! Также не осуществляйте финансовых операций на сайтах, которые Вы не знаете и ранее никогда не использовали! на всяк случай, рекомендую использоватья официальный сервис на сайте Киберполиции для проверки карты, телефона или сайтов мошенников, вот этот севис - https://cyberpolice.gov.ua/stopfraud/ - там в поле проверки просто впишите номер карты, телефон или адрес сайта и сервис Киберполиции сверит эти данные со своей базой и даст Вам вердикт - это мошенники или нет.
KULANDALE
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 18:09

  KULANDALE написав:В последнее время достаточно много случаев ...

Ого! -- пан -- знатный некрофил? -- двух-годичную тему зачем-то раскопал...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 19:06

Да просто задолбали эти мошенники - за неделю мне звонили 2 раза, жене и пожилую Маму чуть не развели! Слов нет!
KULANDALE
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 вер, 2020 19:08

Что самое интересное, схема мошенничества одна и та же - ничего нового! Маме позвонили и говорят, что "Мама я попал в аварию нужно срочно деньги", а мне звонят и говорят, что "Карта Вашего банка заблокирована", а жене на ОЛХ требуют аванс за покупку. Короче, прям достали((((((
KULANDALE
 
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