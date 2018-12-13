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Дивися повний текст Лариса Побережнюк: як отримати земельну ділянку безкоштовно та не сплачувати хабарів.
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Додано: Чет 20 лип, 2017 13:00
Лариса Побережнюк: як отримати земельну ділянку безкоштовно
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Лариса Побережнюк: як отримати земельну ділянку безкоштовно та не сплачувати хабарів.
Додано: Чет 20 лип, 2017 13:00
Прочел статью, вывод - получить земельный участок невозможно. Ахахахах))) Только коррупционным спобособом есть шанс и то не факт. А сама стать - пиар госпожи Ларисы, не более того :)
Додано: Чет 20 лип, 2017 13:37
Ares Пані Лариса дає поради, як отримати землю безоплатно, а давати хабара чи ні - вибір за Вами, пан Ares
Додано: Сер 23 січ, 2019 15:24
Доброго дня! Сьогодні отримав відмову від геокадастру. Подавав графічні матеріали,котрі були на їхньому сайті (графічне зображення земельної ділянки площею 48 га, котру планується надавати для ведення ОСГ). У відмові геокадастр сказав,що я вказав дуже велику ділянку. Їхній юрист мені пояснив,що вказувати треба конкретні 2 га. Тобто не масив землі (любу ділянку серед 48 га), а конкретно місце,де будуть мої 2 га. Підкажіть,будь-ласка,чи правильно це? Адже 1. Важко вгадати,який саме шматочок з цих 48 вони дали вже комусь,а який-ні. 2. Якщо межі мого бажаного розташування будуть залазити на межі тої ділянки,котру вже виділили - знову відмова... Адже,по ідеї,не я маю вказувати межі ділянок,може мені ще кадастровий номер одразу собі придумати?... Підкажіть,будь-ласка,що Ви думаєте з цього приводу... Дякую!
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