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Що вбиває електромобілі
в Україні

Що вбиває електромобілі в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2017 16:39

Що вбиває електромобілі в Україні

Пропонуємо до обговорення:
Україна, як і раніше, пасе задніх за кількістю електромобілів.

Дивися повний текст Що вбиває електромобілі в Україні.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2017 16:39

Это только меня удивляет ,что бу Nissan Leaf покупают за 12-16 т в то время как новый в салоне стоит 10 ?
Дядя Дима
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Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2017 10:28

Re: Що вбиває електромобілі в Україні

І в котрому салоні новий Nissan Leaf коштує $10000?
Taras Rudko
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2017 15:18

  Taras Rudko написав:І в котрому салоні новий Nissan Leaf коштує $10000?

Прямо здесь на сайте в верху страницы вылазит банер 9900.А ещё можно в гугле прописать "электромобиль купить в украине" и прямо первая строчка (Уважаемый модератор это не реклама,а пример результата поиска) autoenterprise.com.ua :oops: так там за 9999 можно не только лиф но и форд и смарт взять. В любом случае не 16 выходит
Дядя Дима
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Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2017 15:37

по ссылке торговцы б/у. Leaf S 2013 около 12 тыс. долл. мин.цена. из "в наличии".
vak
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 лип, 2017 14:03

В Украине продажи электромобилей убивает наличие у населения критического мышления. :) А ещё, у фантазёров деньги быстро заканчиваются.
драйвер
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 лис, 2017 14:30

А меня удивляет что люди прежде чем купить электрокар не оцениваю амортизацию этой вещи, все ваши лифы теряею запас хода в разы уже через пару лет. и получаем что вместо 400 заявленных имеем уже 80 через 4-5 года.. Конечно тесла груп с ценой поболе, но по крайней мере ты знаешь за что заплатил. и нюансов не имеешь в последствии и время не тратишь на продажу своего полукара . имхо
zagavelich
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 22:15

скока,скока 500 км. на тесле ха-ха лето,солце,море,два обгона на 120 км.в час и горочка так 2км.крутая така горочка и все сдохла та тесла хорошо у хозяина оказалась вторая батерка на ней и доехали до дома.правда без форсу и вниз горкой проехали всего ничего так км.40 на хер такое счастье похужее велосипеда будет. и потом всю ноч заряжали те батерки.г***о ,а не автяк. ездить на нем по ровной дороге летом и днем,без приборов ну там типа радио,магнитофона не говорю уже о кондышин тогда да может проедет та тесла км.500 и то сомневаюсь.а зарядка полная зарядка стоит как целый месяц в двухкомнатной квартире свет палить.и это одной батерки.дурье платит таки деньги за в общем-то г***о автяк
zust51051
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