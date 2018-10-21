Що вбиває електромобілі в Україні

Додано: Нед 21 жов, 2018 22:15

скока,скока 500 км. на тесле ха-ха лето,солце,море,два обгона на 120 км.в час и горочка так 2км.крутая така горочка и все сдохла та тесла хорошо у хозяина оказалась вторая батерка на ней и доехали до дома.правда без форсу и вниз горкой проехали всего ничего так км.40 на хер такое счастье похужее велосипеда будет. и потом всю ноч заряжали те батерки.г***о ,а не автяк. ездить на нем по ровной дороге летом и днем,без приборов ну там типа радио,магнитофона не говорю уже о кондышин тогда да может проедет та тесла км.500 и то сомневаюсь.а зарядка полная зарядка стоит как целый месяц в двухкомнатной квартире свет палить.и это одной батерки.дурье платит таки деньги за в общем-то г***о автяк