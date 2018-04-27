20 способов спастись от жары на работе

Общие правила
1. Одевайтесь легко. Отдавайте предпочтение нарядам из натуральных тканей, светлым, просторным, воздухопроницаемым. Плотные джинсы отложите до лучших времен.
2. Не выходите на работу без головного убора и солнцезащитных очков, подружитесь с косметическими средствами от загара.
3. Не наносите на кожу жирные кремы и слишком много косметики.
4. Пейте достаточное количество воды без газа, можно с лимоном и мятой, зеленый чай, компоты. Лучше, если напитки будут чуть-чуть охлажденными. Меньше кофе и никакого алкоголя.
5. Ешьте легкую пищу. Фрукты, мороженое, всевозможные фреши — идеальный вариант для летнего сезона.
6. Возьмите отпуск и поезжайте к морю.
Как спастись от жары тем, кто работает на улице
Строители, грузчики, трактористы, парковщики и другие, находятся на улице целый день. Да еще и в униформе. Тут уж ничего не поделаешь — правила и техника безопасности. Для этих работников существуют такие методы спасения от жары:
1. Держите в запасе побольше воды как для питья, так и для умывания. Обзаведитесь портативным холодильником, который будет сохранять напитки прохладными.
2. Не вытирайте лицо грязными руками и рукавом робы. Пусть на этот случай у вас в кармане всегда будут влажные салфетки.
3. Делайте технические перерывы: 10 минут после каждого часа работы. Или 15 — после 2 часов.
4. Старайтесь работать в тени. Если это невозможно, то хотя бы время от времени заходите в нее.
5. Если ваше рабочее место — кабина автомобиля, позаботьтесь о солнцезащитных шторках на окна. Этот метод снизит температуру на 5-7 градусов.
Как спастись от жары тем, кто работает в офисе
Трудиться в офисе, конечно, комфортнее, но что делать, если кондиционера в помещении нет?
1. Установка кондиционера — оптимальное решение для комфортной работы. Попросите начальство приобрести его. Ну или хотя бы вентилятор.
2. Планируйте свой день так, чтобы все важные дела и встречи приходились на первую половину дня, когда солнце не такое агрессивное.
3. На свой рабочий на стол поставьте емкость с водой, аквариум, например. Испаряясь, вода будет охлаждать воздух.
4. Купите обычный пульверизатор и периодически опрыскивайте воздух холодной водой.
5. Чаще мойте руки. Это лишний повод поплескаться в прохладной воде. Кстати, если вы намочите мочки ушей, то почувствуете, что остываете.
6. Повесте жалюзи на окна или заклейте их специальной фольгой, которая отражает тепло и свет.
7. Проветривайте помещение. Делайте сквозняк (если не боитесь, а его не стоит бояться, это же просто поток воздуха).
8. Замените обычные лампы накаливания на светодиодные.
9. До работы еще нужно добраться и не заработать тепловой удар, особенно в те летние дни, когда жара наступает прямо с утра. Для этого захватите с собой бутылку прохладной воды и веер. В общественном транспорте они — настоящее спасение.
Источник:
P.S.
А этот пункт лучше всех:
Возьмите отпуск и поезжайте к морю