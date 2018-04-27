20 способов спастись от жары на работе

Додано: Сер 26 лип, 2017 10:42

6. Возьмите отпуск и поезжайте к морю.

1. Одевайтесь легко. Отдавайте предпочтение нарядам из натуральных тканей, светлым, просторным, воздухопроницаемым. Плотные джинсы отложите до лучших времен.2. Не выходите на работу без головного убора и солнцезащитных очков, подружитесь с косметическими средствами от загара.3. Не наносите на кожу жирные кремы и слишком много косметики.4. Пейте достаточное количество воды без газа, можно с лимоном и мятой, зеленый чай, компоты. Лучше, если напитки будут чуть-чуть охлажденными. Меньше кофе и никакого алкоголя.5. Ешьте легкую пищу. Фрукты, мороженое, всевозможные фреши — идеальный вариант для летнего сезона.Строители, грузчики, трактористы, парковщики и другие, находятся на улице целый день. Да еще и в униформе. Тут уж ничего не поделаешь — правила и техника безопасности. Для этих работников существуют такие методы спасения от жары:1. Держите в запасе побольше воды как для питья, так и для умывания. Обзаведитесь портативным холодильником, который будет сохранять напитки прохладными.2. Не вытирайте лицо грязными руками и рукавом робы. Пусть на этот случай у вас в кармане всегда будут влажные салфетки.3. Делайте технические перерывы: 10 минут после каждого часа работы. Или 15 — после 2 часов.4. Старайтесь работать в тени. Если это невозможно, то хотя бы время от времени заходите в нее.5. Если ваше рабочее место — кабина автомобиля, позаботьтесь о солнцезащитных шторках на окна. Этот метод снизит температуру на 5-7 градусов.Как спастись от жары тем, кто работает в офисе1. Установка кондиционера — оптимальное решение для комфортной работы. Попросите начальство приобрести его. Ну или хотя бы вентилятор.2. Планируйте свой день так, чтобы все важные дела и встречи приходились на первую половину дня, когда солнце не такое агрессивное.3. На свой рабочий на стол поставьте емкость с водой, аквариум, например. Испаряясь, вода будет охлаждать воздух.4. Купите обычный пульверизатор и периодически опрыскивайте воздух холодной водой.5. Чаще мойте руки. Это лишний повод поплескаться в прохладной воде. Кстати, если вы намочите мочки ушей, то почувствуете, что остываете.6. Повесте жалюзи на окна или заклейте их специальной фольгой, которая отражает тепло и свет.7. Проветривайте помещение. Делайте сквозняк (если не боитесь, а его не стоит бояться, это же просто поток воздуха).8. Замените обычные лампы накаливания на светодиодные.9. До работы еще нужно добраться и не заработать тепловой удар, особенно в те летние дни, когда жара наступает прямо с утра. Для этого захватите с собой бутылку прохладной воды и веер. В общественном транспорте они — настоящее спасение.Источник:P.S.А этот пункт лучше всех: