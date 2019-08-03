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Якщо з вашої картки вкрали гроші,
то в цьому винні ви самі -

Якщо з вашої картки вкрали гроші, то в цьому винні ви самі -
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 10:00

Мне сегодня утром приходит смс с ощадбанка снятие 156 Грн сняли TRZ loan почему
slavalebedev2012
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2019 14:26

TRZ LOAN снимает деньги, что делать?
sternoviy
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2019 15:07

  sternoviy написав:TRZ LOAN снимает деньги, что делать?

Заблокировать карту, снять со счета деньги
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2019 17:47

  rjkz написав:
  galex написав:банки в данном случае правы. глупцы должны страдать сами, а не перекладывать свою лажу на кого-то другого. у нас очень развит патернализм, в том числе поэтому многие живут мифом о том что у нас замечательный честный трудолюбивый умный народ, но вот с властью все не везет и не везет.


1.каждый народ заслуживает то правительство, которое имеет его.
2. во многих странах мира деньги, украденные с КРЕДИТНОЙ карты - это деньги, украденные у БАНКА. Если банк ДОКАЖЕТ, что деньги УКРАЛ владелец карты, то разбираться будет с ним. С дебетовой картой все наоборот - проблемы владельца карты. Поэтому дебетовой картой стараются не расчитываться, минимизируя риски.


Не совсем так, по дебетовой карте тоже zero liability. К сожалению, у меня крали мелкие суммы и с кредитной и дебетной. Карта заменялась, сумма возвращалась в тот же день, вопросов не спрашивали.
Дебетовыми не расплачиваются те, у кого денег нет. 1 из 4 американцев не имеет долгов от слова вообще и наслаждаются расчётами дебетовыми картами. остальные 3 из 4, да, "минимизируют риски" от paycheck до paycheck :wink:
Dear_Sir
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2019 17:57

Ну не знаю к чему сделали слона :D я терь и за комуналку заплатить не могу без подтверждения. чёт там в привате походу решили что лучше перебздеть чем....
"Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко
baran
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2019 19:54

Не понимаю, откуда столько страхов и предрассудков, что кто-то либо слямзит CVV-код, либо подкараулит в темном переулке со сканером или еще чего :roll:
Я своей обычной магнитной ПИБовской VISA Platinum 6.5 лет спокойно, практически ежедневно рассчитывался - и в магазинах, и в интернет, и в России, в том числе на рынках. ПИН-код ни разу не менял. Для подвязки к WebMoney, интернет-обменке даже скан лицевой стороны предоставил. И ничего, краж не было, все деньги на месте.
Аlександр
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 бер, 2019 21:43

Re: Якщо з вашої картки вкрали гроші, то в цьому винні ви са

Я имею карту и обычный счет в банке, средства на поточном счету (не карточном).. скидываю с него на карту приблизительно столько сколько планирую потратить на .. с карты красть особо нечего..а так да особо на приватовскую карту приходят смс всякие от мошенников . кстати на карту от ОТП банка смс от мошеников не разу не приходило.. не знаю почему так..
Джон
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2019 10:54

132.3 грн
Юридические услуги TRZ*FINANCE, KYIV
Карта/счёт с
51*969
Дата и время
2019-08-03 09:48:45
Это за что?куда мне обратится?
alinaprotsenko1357
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 16:01

alinaprotsenko1357 я тоже попала на это сегодня сняли с карты 135 грн, за что не пойму( :(
Svetik Shcherbatova
 
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  #<123
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