Якщо з вашої картки вкрали гроші, то в цьому винні ви самі

|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 06 лют, 2019 10:00
Мне сегодня утром приходит смс с ощадбанка снятие 156 Грн сняли TRZ loan почему
Додано: Сер 20 бер, 2019 15:07
Додано: Сер 20 бер, 2019 17:47
Не совсем так, по дебетовой карте тоже zero liability. К сожалению, у меня крали мелкие суммы и с кредитной и дебетной. Карта заменялась, сумма возвращалась в тот же день, вопросов не спрашивали.
Дебетовыми не расплачиваются те, у кого денег нет. 1 из 4 американцев не имеет долгов от слова вообще и наслаждаются расчётами дебетовыми картами. остальные 3 из 4, да, "минимизируют риски" от paycheck до paycheck
Додано: Сер 20 бер, 2019 17:57
Ну не знаю к чему сделали слона я терь и за комуналку заплатить не могу без подтверждения. чёт там в привате походу решили что лучше перебздеть чем....
"Я экономист..Только не путайте с старшим экономистом";"Точнее на счет пить.К сожалению нельзя просто за счет повышение акцизов уменьшить количество пятниц в Украине";"Заработная плата из доллар все просто" (с) А. Охрименко
Додано: Сер 20 бер, 2019 19:54
Не понимаю, откуда столько страхов и предрассудков, что кто-то либо слямзит CVV-код, либо подкараулит в темном переулке со сканером или еще чего
Я своей обычной магнитной ПИБовской VISA Platinum 6.5 лет спокойно, практически ежедневно рассчитывался - и в магазинах, и в интернет, и в России, в том числе на рынках. ПИН-код ни разу не менял. Для подвязки к WebMoney, интернет-обменке даже скан лицевой стороны предоставил. И ничего, краж не было, все деньги на месте.
Додано: Сер 20 бер, 2019 21:43
Re: Якщо з вашої картки вкрали гроші, то в цьому винні ви са
Я имею карту и обычный счет в банке, средства на поточном счету (не карточном).. скидываю с него на карту приблизительно столько сколько планирую потратить на .. с карты красть особо нечего..а так да особо на приватовскую карту приходят смс всякие от мошенников . кстати на карту от ОТП банка смс от мошеников не разу не приходило.. не знаю почему так..
Додано: Суб 03 сер, 2019 10:54
132.3 грн
Юридические услуги TRZ*FINANCE, KYIV
Карта/счёт с
51*969
Дата и время
2019-08-03 09:48:45
Это за что?куда мне обратится?
Додано: Вів 06 сер, 2019 16:01
alinaprotsenko1357 я тоже попала на это сегодня сняли с карты 135 грн, за что не пойму(
Зараз переглядають цей форум: Gastarbaiter і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|