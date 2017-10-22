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10 Країн, Куди Можна Поїхати
На Відпочинок Без Візи

10 Країн, Куди Можна Поїхати На Відпочинок Без Візи
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Туризм в Україні, мандрівки світом, подорожі до цікавих місць
Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2017 18:08

10 Країн, Куди Можна Поїхати На Відпочинок Без Візи

Найпопулярніші і найцікавіші місця нашої планети, де українцям можна відпочити без віз - у нашому рейтингу.

Настала гаряча пора відпусток. Всі з нетерпінням починають готуватися до довгоочікуваного відпочинку: переглядають туристичні буклети, складають маршрути поїздки, оформляють візи. А якщо ви не встигли оформити візу, а відпустка зовсім скоро? Не хвилюйтеся, є багато країн, для в'їзду в які не потрібна віза. ТСН.Туризм склав список найбільш привабливих безвізових країн для літнього відпочинку.

Туреччина радує туристів розкішними готелями, системою "все включено", ласкавим морем і захоплюючими турами, які допомагають познайомитися з історією цієї дивовижної країни.

До того ж ця країна пропонує широкий спектр готелів і апартаментів на будь-який смак, досить низькі ціни і спрощений режим в'їзду - що ось вже багато років робить Туреччину одним з найбільш популярних напрямків для літнього відпочинку.

Ізраїль. Древній Єрусалим, набережна Тель-Авіва, прекрасне місто Хайфа, легендарний Віфлеєм, Мертве море, релігійні святині... Ви можете поєднати пляжний відпочинок з лікуванням на Мертвому морем або паломницьким туром по святинях трьох релігій - в будь-якому випадку, відпочинок буде незабутнім.

До того ж побувати в Ізраїлі стало набагато легше після скасування віз. Тепер потрібно тільки купити авіаквитки, забронювати готель, оформити страховку і вкластися в 90 днів.

Таїланд. В Таїланді ви відчуєте себе бажаним гостем. В "країні посмішок" є все для безтурботного відпочинку: коралові острови, первозданні пляжі, тепле море, ласкаве сонце, насичена екскурсійна програма, смачна кухня і доброзичливі люди.

До того ж Таїланд - це одна з небагатьох країн, яка приймає туристів цілий рік. Тут на вас чекає знаменитий тайський масаж, сафарі, катання на слонах, відвідування мальовничих островів і багато іншого.

Туніс. Руїни древніх міст і старовинних храмів, середньовічні форти і фортеці, античні скульптури і відлуння французької цивілізації, арабські ринки і базари - все це та багато іншого вам належить побачити в Тунісі. Додайте мальовничу природу, розкішні оливкові гаї, оксамитові пустелі і тепле море - коктейль кращого відпочинку готовий.

Туніс радує своїх відвідувачів комфортом, приємним кліматом і гостинністю. А при замовленні туру - і відсутністю віз.

Чорногорія. Відпочинок у Чорногорії: місце, де стають щасливим, і найдорожчі яхти Адріатики Відпочинок у Чорногорії: місце, де стають щасливим, і найдорожчі яхти Адріатики Чорногорія - куточок незайманої природи, великої кількості красивих гір, заток, чистого моря, гірських річок і чарівних пейзажів. Байрон написав про цю красиву країну: "У момент народження нашої планети найпрекрасніша із зустрічей землі і моря відбулася в Чорногорії".

Туризм в Чорногорії тільки розвивається: реконструюються готелі, будуються нові вілли та апартаменти, інфраструктура покращується. Тому з кожним роком потік туристів безперервно зростає.

Єгипет. Єгипет традиційно займає лідируючі позиції для літнього відпочинку. Впливає і Червоне море, де можна поплавати з маскою або з аквалангом, і захоплююча екскурсійна програма, і екстремальні види спорту, і хороші умови для молодіжного та сімейного відпочинку. В Єгипті кожен може знайти собі заняття до душі.

Грузія. З кожним роком Відпочинок у Грузії: що потрібно побачити і спробувати Відпочинок у Грузії: що потрібно побачити і спробувати відпочинок в Грузії стає все популярнішим. Тепле море, смачна їжа і гостинний народ - головні складові відмінної відпустки. Найпопулярнішими курортами є Кобулеті, Батумі.

Аргентина. Батьківщина танго і Марадони. Тут ви можете побачити величезні льодовики, срібні копальні, великі Анди, знаменитий мис Горн, океани, величний водоспад Ігуасу і милих пінгвінів. В Аргентині кожен знайде той відпочинок, про який мріяв. А рівень комфорту і різноманіття пропозицій по турах може закрутити голову навіть завзятим мандрівникам.

В Аргентину скасували візи для українців у 2012 році. Тепер без візи можна перебувати до 90 днів. При в'їзді треба буде представити зворотний квиток, бронь у готелі і страховку.

Домініканська республіка. Домініканська республіка - це дивовижний край білосніжних піщаних пляжів, коралових рифів, чистого блакитного моря, розкішної природи і дружніх місцевих жителів.

Це маленька держава, що займає східну частину острова Гаїті, має все, щоб завоювати серце будь-якого, навіть найвибагливішого туриста. Не випадково Христофор Колумб вважав Домінікану найкрасивішим місцем, де йому вдалося побувати.

Сьогодні Домініканська Республіка - це туристичний напрямок, який стрімко розвивається. Тому для туристів з більшості країн не потрібна віза. При в'їзді необхідно заповнити імміграційну картку і мати зворотні квитки.

Перу. Перу - це країна з дивовижною природою і самобутньою культурою. Великі гори Анди і долина Амазонки, піщані дюни і озеро Тітікака, загадкові малюнки Наска і високогірні пустелі - все це можна знайти в Перу. Тут же знаходиться одне з найдивовижніших місць світу - місто інків Мачу-Пікчу.

Щоб побачити всі дива цієї красивої країни, українцям навіть не потрібна віза. Тому, якщо вас не лякає довгий і досить витратний переліт, то ласкаво просимо в Перу!

Стаття написана Den Pavlenko
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Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2017 09:28

DenPavlenko ,
А в ЕС точно нельзя без визы? :)
dude
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 сер, 2017 14:47

dude
уже да ! ))) :D :D
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2017 15:48

Re: 10 Країн, Куди Можна Поїхати На Відпочинок Без Візи

а что по бюджету?
Виктория87
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 08:10

Виктория87
Нещодавно я вилетів за кордон і скористався дуже хорошим застосуванням! Все було на найвищому рівні, я забронював квиток і все було просто супер! Я раджу всім!

https://play.google.com/store/apps/deta ... .anyticket
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