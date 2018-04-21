Найдешевший кредит

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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Додано: Пон 07 сер, 2017 15:02
Вам терміново потрібен холодильник, подобається модель за 12 000 гривень. На руках потрібної суми немає, а за вікном - спекотне літо. Максимум, що зможете виділяти в найближчі півроку - 2 000 гривень на місяць. Доведеться брати кредит. Щоб заощадити ваш час, я порівняла кілька варіантів: розстрочка, купівля в рахунок кредитного ліміту за карткою та кредит готівкою.
Стаття на цю тему за посиланням:Що вигідніше: кредитна картка чи кредит?
Сподіваємось, ця інформація корисна для Вас.
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ТупУм
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Додано: Вів 08 сер, 2017 10:05
ТупУм
Спасибо. Хороший обзор.
Могу добавить к минусам приватовских "Оплаты частями" и "Мгновенная рассрочка", нет возможности частичного досрочного погашения, только полностью.
И последнее время банки находят уйму отмазок, чтобы не давать справок о том что кредит закрыт. У меня были сложности с Авалем, ПУМБом и Дельтой.
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Yarick
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Додано: Чет 08 лют, 2018 13:08
Yarick написав:
И последнее время банки находят уйму отмазок, чтобы не давать справок о том что кредит закрыт.
И как в этой ситуации быть? Как надавить на банк? Уже дважды слышал от знакомых что пришел в банк, посчитали сколько до полного погашения, выплатили все до копеечки согласно заявленной сумме, а потом через пару месяцев узнают что насчитывается пеня неизвестно на что
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Hermann
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Додано: Нед 04 бер, 2018 23:57
У меня всегда кредит закрывали, и пеня уже не насчитывалась..
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Venera233
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Додано: П'ят 23 бер, 2018 18:42
У меня всегда кредит закрывали, и пеня уже не насчитывалась..
Аналогично. Но товарищ так на 800грн налез
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Yarick
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Додано: Пон 18 чер, 2018 14:43
Yarick как правило, эта услуга сейчас платная, поэтому все отмазки решаются официальным запросом.
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Emmanuelle
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