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Найдешевший кредит

Найдешевший кредит
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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2017 15:02

Найдешевший кредит

Вам терміново потрібен холодильник, подобається модель за 12 000 гривень. На руках потрібної суми немає, а за вікном - спекотне літо. Максимум, що зможете виділяти в найближчі півроку - 2 000 гривень на місяць. Доведеться брати кредит. Щоб заощадити ваш час, я порівняла кілька варіантів: розстрочка, купівля в рахунок кредитного ліміту за карткою та кредит готівкою.


Стаття на цю тему за посиланням:
Що вигідніше: кредитна картка чи кредит?

Сподіваємось, ця інформація корисна для Вас.
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ТупУм
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Критикан
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 сер, 2017 10:05

ТупУм
Спасибо. Хороший обзор.
Могу добавить к минусам приватовских "Оплаты частями" и "Мгновенная рассрочка", нет возможности частичного досрочного погашения, только полностью.

И последнее время банки находят уйму отмазок, чтобы не давать справок о том что кредит закрыт. У меня были сложности с Авалем, ПУМБом и Дельтой.
Получить карту Монобанка: https://monobank.com.ua/r/gvXy
Yarick
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 13:08

Re: Найдешевший кредит

  Yarick написав:И последнее время банки находят уйму отмазок, чтобы не давать справок о том что кредит закрыт.

И как в этой ситуации быть? Как надавить на банк? Уже дважды слышал от знакомых что пришел в банк, посчитали сколько до полного погашения, выплатили все до копеечки согласно заявленной сумме, а потом через пару месяцев узнают что насчитывается пеня неизвестно на что
Hermann
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Повідомлення Додано: Нед 04 бер, 2018 23:57

У меня всегда кредит закрывали, и пеня уже не насчитывалась..
Venera233
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 18:42

У меня всегда кредит закрывали, и пеня уже не насчитывалась..

Аналогично. Но товарищ так на 800грн налез
Получить карту Монобанка: https://monobank.com.ua/r/gvXy
Yarick
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 14:43

Yarick как правило, эта услуга сейчас платная, поэтому все отмазки решаются официальным запросом.
Emmanuelle
 
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