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Как экономить на
каждом литре бензина

Как экономить на каждом литре бензина
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 4567
Повідомлення Додано: П'ят 27 жов, 2017 12:36

Re: Как экономить на каждом литре бензина

  500 написав:Аналогичная ситуация с БРСМ : скидка определяется по непонятной методике.
Та же самая катавасия. Пробовала звонить, постоянно заняты все операторы.
Финансистка97
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Повідомлення Додано: Пон 30 жов, 2017 12:18

ТупУм
Дякую! Актуально
BlackNight
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Повідомлення Додано: Пон 30 жов, 2017 17:58

Кстати, вог сейчас вместо фантиков раздает нормальную честную скидку 2,5 гривни на литре дизеля и бензина

В комплекте с карбоном выходит около 3,5
dude
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лис, 2017 12:06

  500 написав:Аналогичная ситуация с БРСМ : скидка определяется по непонятной методике.

Что именно непонятно?
Там вроде все просто - за литры и за покупки в магазине начисляются баллы, по их сумме дается сумма скидки на один след. месяц.
Если нужных объемов не набрано, то минимальная - 44 коп.
Еще есть одноразовые скидки: 20 коп при заправке "до полного" и еще 20 - при покупке хот-дога или чая/кофе (последняя - ИМХО очень сомнительная выгода).

ПС
Обычно плакатики с этими условиями висят там в туалетах. :)
Aktus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лис, 2017 16:09

Тем, кто еще не сбежал с shell

-3 гривни на литре на визы голд и выше до 15 января на бензин и дизель Shell V-Power.

https://www.visa.com.ua/uk_UA/pay-with- ... shell.html
Востаннє редагувалось dude в П'ят 17 лис, 2017 16:56, всього редагувалось 1 раз.
dude
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лис, 2017 16:52

  dude написав:-3 гривни на литре на визы голд и выше до 15 января

https://www.visa.com.ua/uk_UA/pay-with- ... shell.html

Стоило бы сразу уточнить что это на Shell
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лис, 2017 16:55

  maxim2014 написав:
  dude написав:-3 гривни на литре на визы голд и выше до 15 января

https://www.visa.com.ua/uk_UA/pay-with- ... shell.html

Стоило бы сразу уточнить что это на Shell

В заголовке уточнил. Согласен, неочевидно. Попробую исправить
dude
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2017 13:08

omar2002 , 3
если через пей платить
и по литрам спокойнее, от 2-х дают
с учетом карбона выходит около 4,5 реальной скидки
dude
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 20:26

  dude написав:omar2002 , 3
если через пей платить
и по литрам спокойнее, от 2-х дают
с учетом карбона выходит около 4,5 реальной скидки

с первого марта по карбону будет всего 3% даже на WOG. смысла особого в нем нет, столько и за кредитные можно получить у других банков
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 21:35

Как экономить на каждом литре бензина

  maxim2014 написав:с первого марта по карбону будет всего 3% даже на WOG. смысла особого в нем нет, столько и за кредитные можно получить у других банков

Так откройте Карбон от Альфы и продолжайте наслаждаться ;)
Vuch
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