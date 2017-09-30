Та же самая катавасия. Пробовала звонить, постоянно заняты все операторы.
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Як заощаджувати та економити
Додано: П'ят 27 жов, 2017 12:36
Re: Как экономить на каждом литре бензина
Додано: Пон 30 жов, 2017 17:58
Кстати, вог сейчас вместо фантиков раздает нормальную честную скидку 2,5 гривни на литре дизеля и бензина
В комплекте с карбоном выходит около 3,5
Додано: Чет 02 лис, 2017 12:06
Что именно непонятно?
Там вроде все просто - за литры и за покупки в магазине начисляются баллы, по их сумме дается сумма скидки на один след. месяц.
Если нужных объемов не набрано, то минимальная - 44 коп.
Еще есть одноразовые скидки: 20 коп при заправке "до полного" и еще 20 - при покупке хот-дога или чая/кофе (последняя - ИМХО очень сомнительная выгода).
ПС
Обычно плакатики с этими условиями висят там в туалетах.
Додано: П'ят 17 лис, 2017 16:09
Тем, кто еще не сбежал с shell
-3 гривни на литре на визы голд и выше до 15 января на бензин и дизель Shell V-Power.
Востаннє редагувалось dude в П'ят 17 лис, 2017 16:56, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 17 лис, 2017 16:52
Стоило бы сразу уточнить что это на Shell
Додано: П'ят 17 лис, 2017 16:55
В заголовке уточнил. Согласен, неочевидно. Попробую исправить
Додано: Пон 20 лис, 2017 13:08
omar2002 , 3
если через пей платить
и по литрам спокойнее, от 2-х дают
с учетом карбона выходит около 4,5 реальной скидки
Додано: Вів 06 лют, 2018 20:26
Додано: Вів 06 лют, 2018 21:35
Как экономить на каждом литре бензина
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