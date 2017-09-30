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Как экономить на каждом литре бензина
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Як заощаджувати та економити
Додано: Вів 06 лют, 2018 21:46
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V2
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Додано: Вів 06 лют, 2018 23:15
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Vuch
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Додано: Суб 03 бер, 2018 08:58
вог пей усьо?
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balance
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Додано: Чет 08 бер, 2018 18:45
На Окко если платить через окко пей, то 1 грн с литра баллами.
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Mandrake
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Додано: Сер 14 бер, 2018 15:28
balance написав:
вог пей усьо?
З’явилися нові умови
акції. Було: -3 грн миттєво (але без бонусів)
Стало: -1,25 бонусами + бонус
за кількість заправок + персональна
знижка +
по картці Carbon.
Але щось дуже жирно виходить. Може, якісь знижки не сумуються... Треба буде перевірити.
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apostol
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Додано: Сер 14 бер, 2018 15:35
apostol написав: balance написав:
вог пей усьо?
З’явилися нові умови
акції. Було: -3 грн миттєво (але без бонусів)
Стало: -1,25 бонусами + бонус
за кількість заправок + персональна
знижка +
по картці Carbon.
Але щось дуже жирно виходить. Може, якісь знижки не сумуються... Треба буде перевірити.
А шо по самому Прайду выходит, типа +2грн/л при заправке от 20л?
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Сер 14 бер, 2018 15:46
apostol написав:
+ персональна знижка
Чомусь цього місяця не приходили такі пропозиції (тільки 1,25 грн. через ВогПей).
apostol написав:
+ по картці Carbon.
Картку пред'явити чи розрахуватись нею (логічніше 2-е, але всяке буває
)?
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V2
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Додано: Сер 14 бер, 2018 15:47
clientage написав:
А шо по самому Прайду выходит, типа +2грн/л при заправке от 20л?
У мене такі умови до 31 березня:
+2,00 грн/л бонусами від 30 літрів
+1,50 грн/л від 20 літрів
+1,20 грн/л від 10 літрів
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apostol
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Додано: Сер 14 бер, 2018 15:51
V2 написав:
Чомусь цього місяця не приходили такі пропозиції (тільки 1,25 грн. через ВогПей).
Мені на Вайбер прийшло 1.03
V2 написав:
Картку пред'явити чи розрахуватись нею (логічніше 2-е, але всяке буває
)?
Розраховуватись.
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apostol
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Додано: Сер 14 бер, 2018 16:46
apostol написав: clientage написав:
А шо по самому Прайду выходит, типа +2грн/л при заправке от 20л?
У мене такі умови до 31 березня:
+2,00 грн/л бонусами від 30 літрів
+1,50 грн/л від 20 літрів
+1,20 грн/л від 10 літрів
дяк. Аналог ОККО выходит, ждёмс и тама 1.25 за Пей
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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