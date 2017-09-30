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Как экономить на
каждом литре бензина

Как экономить на каждом литре бензина
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 5678
Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 21:46

Vuch
Там теж з березня 3%.
https://alfabank.ua/upload/changes-0103 ... carbon.pdf
V2
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Повідомлення Додано: Вів 06 лют, 2018 23:15

  V2 написав:Vuch
Там теж з березня 3%.
https://alfabank.ua/upload/changes-0103 ... carbon.pdf

Вот гады…
Vuch
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Повідомлення Додано: Суб 03 бер, 2018 08:58

вог пей усьо?
balance
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 18:45

Re: Как экономить на каждом литре бензина

На Окко если платить через окко пей, то 1 грн с литра баллами.
Mandrake
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 15:28

  balance написав:вог пей усьо?

З’явилися нові умови акції.

Було: -3 грн миттєво (але без бонусів)

Стало: -1,25 бонусами + бонус за кількість заправок + персональна знижка + по картці Carbon.

Але щось дуже жирно виходить. Може, якісь знижки не сумуються... Треба буде перевірити.
apostol
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 15:35

  apostol написав:
  balance написав:вог пей усьо?

З’явилися нові умови акції.

Було: -3 грн миттєво (але без бонусів)

Стало: -1,25 бонусами + бонус за кількість заправок + персональна знижка + по картці Carbon.

Але щось дуже жирно виходить. Може, якісь знижки не сумуються... Треба буде перевірити.

А шо по самому Прайду выходит, типа +2грн/л при заправке от 20л?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 15:46

Re: Как экономить на каждом литре бензина

  apostol написав:+ персональна знижка

Чомусь цього місяця не приходили такі пропозиції (тільки 1,25 грн. через ВогПей).

  apostol написав:+ по картці Carbon.

Картку пред'явити чи розрахуватись нею (логічніше 2-е, але всяке буває :) )?
V2
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 15:47

  clientage написав:А шо по самому Прайду выходит, типа +2грн/л при заправке от 20л?


У мене такі умови до 31 березня:

+2,00 грн/л бонусами від 30 літрів
+1,50 грн/л від 20 літрів
+1,20 грн/л від 10 літрів
apostol
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 15:51

  V2 написав:Чомусь цього місяця не приходили такі пропозиції (тільки 1,25 грн. через ВогПей).

Мені на Вайбер прийшло 1.03

  V2 написав:Картку пред'явити чи розрахуватись нею (логічніше 2-е, але всяке буває :) )?

Розраховуватись.
apostol
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 16:46

  apostol написав:
  clientage написав:А шо по самому Прайду выходит, типа +2грн/л при заправке от 20л?


У мене такі умови до 31 березня:

+2,00 грн/л бонусами від 30 літрів
+1,50 грн/л від 20 літрів
+1,20 грн/л від 10 літрів

дяк. Аналог ОККО выходит, ждёмс и тама 1.25 за Пей :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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  #<1 ... 5678
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