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Как экономить на
каждом литре бензина

Как экономить на каждом литре бензина
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 6789
Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 17:07

clientage
Тобто, виходить 2,00 грн. індивідуальна пропозиція + 1,25 грн. ВогПей + 0,25 грн. перша заправка = 3,5 грн.
V2
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 17:19

  V2 написав:clientage
Тобто, виходить 2,00 грн. індивідуальна пропозиція + 1,25 грн. ВогПей + 0,25 грн. перша заправка = 3,5 грн.

Ну у меня щас на ОККО +2(от 30л) +1(за Пей) = 3грн и КБ -5%
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 17:31

  clientage написав:Ну у меня щас на ОККО +2(от 30л) +1(за Пей) = 3грн и КБ -5%

А де дають 5% КБ?)
apostol
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 17:34

  apostol написав:
  clientage написав:Ну у меня щас на ОККО +2(от 30л) +1(за Пей) = 3грн и КБ -5%

А де дають 5% КБ?)

Универсал с кредитки 5*0,805
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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дійсно компанія WOG повертає гороші за програмою лояльності, та і палене у неї якісніше
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Повідомлення Додано: Пон 26 бер, 2018 13:55

Re: Как экономить на каждом литре бензина

Укрсоц решил окончательно слить свой карбон: https://www.ukrsotsbank.com/operating_changes/view/145/
Кто еще из банков предлагает аналогичный продукт?
maxim2014
 
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  #<1 ... 6789
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