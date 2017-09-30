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Как экономить на каждом литре бензина
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Як заощаджувати та економити
Додано: Сер 14 бер, 2018 17:07
clientage
Тобто, виходить 2,00 грн. індивідуальна пропозиція + 1,25 грн. ВогПей + 0,25 грн. перша заправка = 3,5 грн.
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V2
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Додано: Сер 14 бер, 2018 17:19
V2 написав:clientage
Тобто, виходить 2,00 грн. індивідуальна пропозиція + 1,25 грн. ВогПей + 0,25 грн. перша заправка = 3,5 грн.
Ну у меня щас на ОККО +2(от 30л) +1(за Пей) = 3грн и КБ -5%
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 15 бер, 2018 17:31
clientage написав:
Ну у меня щас на ОККО +2(от 30л) +1(за Пей) = 3грн и КБ -5%
А де дають 5% КБ?)
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apostol
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Додано: Чет 15 бер, 2018 17:34
apostol написав: clientage написав:
Ну у меня щас на ОККО +2(от 30л) +1(за Пей) = 3грн и КБ -5%
А де дають 5% КБ?)
Универсал с кредитки 5*0,805
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 15 бер, 2018 22:20
дійсно компанія WOG повертає гороші за програмою лояльності, та і палене у неї якісніше
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tushitel
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Додано: Пон 26 бер, 2018 13:55
Укрсоц решил окончательно слить свой карбон: https://www.ukrsotsbank.com/operating_changes/view/145/
Кто еще из банков предлагает аналогичный продукт?
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maxim2014
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Додано: Нед 10 чер, 2018 19:20
По-моему на данный момент намного профитней газом заправляться.
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fefelova
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Додано: Вів 12 чер, 2018 20:53
fefelova написав:По-моему на данный момент намного профитней газом заправляться.
Ага... только не все авто газируются
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maxim2014
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Додано: Пон 18 чер, 2018 15:39
Кто считал за сколько окупается газ?
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BadSide
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Додано: Пон 18 чер, 2018 15:48
BadSide написав:
Кто считал за сколько окупается газ?
Так вам сюда http://forum.autoua.net/showflat.php?Ca ... st11292739
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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