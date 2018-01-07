Как экономить на каждом литре бензина

Альфа Максимум: КБ-3% +Рассрочка = до 6% но есть условная абонка 60грн/мес при грейсе более месяца
ТАС, Б5: 2%(щас акция 4%) чистыми, но неадекватный скоринг
Идея, КБВ (офлайн): 3%, самый длинный грейс = 62дн, есть условная абонка 25грн/мес при тратах менее 3000грн/мес
УкрЭксИм, дебетка! с КБ до 7% чистыми ликвидными фантиками, условная шара при депо от 50Кгрн
Ещё в Форвард мона заглянуть, если разберетесь с их продуХтовым рядом
Рекомендую открыть 2..3 карты и комбинировать, Вот мне нравится Максимка, Сима и Моня (от непутёвый он -- отдыхает на полке 2й месяц)