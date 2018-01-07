RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Лайфхаки. Корисні поради
/
Как экономить на
каждом литре бензина

Как экономить на каждом литре бензина
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 9101112
Повідомлення Додано: Нед 26 сер, 2018 15:39

Re: Как экономить на каждом литре бензина

  bmwitslife написав:есть ещё какие нибудь альтернативы

Альфа Максимум: КБ-3% +Рассрочка = до 6% :wink: но есть условная абонка 60грн/мес при грейсе более месяца :(
ТАС, Б5: 2%(щас акция 4%) чистыми, но неадекватный скоринг :wink:
Идея, КБВ (офлайн): 3%, самый длинный грейс = 62дн, есть условная абонка 25грн/мес при тратах менее 3000грн/мес
УкрЭксИм, дебетка! с КБ до 7% чистыми ликвидными фантиками, условная шара при депо от 50Кгрн
Ещё в Форвард мона заглянуть, если разберетесь с их продуХтовым рядом :)
Рекомендую открыть 2..3 карты и комбинировать, Вот мне нравится Максимка, Сима и Моня (от непутёвый он -- отдыхает на полке 2й месяц) :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 26367
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2099 раз.
Подякували: 3001 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 26 сер, 2018 20:46

Re: Как экономить на каждом литре бензина

А ещё есть Глобал авто кард от ОТП. -1грн на ОККО и 3% ревордсами
maxim2014
 
Повідомлень: 1338
З нами з: 19.09.14
Подякував: 148 раз.
Подякували: 114 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 сер, 2018 15:13

Просто надо ездить на "крейсерской скорости"
Крейсерская скорость — наивыгоднейшая скорость движения самолёта, корабля или другого транспортного средства, достигаемая при наименьшем километровом расходе топлива. В авиации это воздушная скорость горизонтального полёта, при которой величина отношения потребной тяги к скорости полета минимальна.
:twisted:
ivanzadnipr
 
Повідомлень: 2
З нами з: 29.08.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 сер, 2018 16:23

  ivanzadnipr написав:Просто надо ездить на "крейсерской скорости"
Крейсерская скорость — наивыгоднейшая скорость движения самолёта, корабля или другого транспортного средства, достигаемая при наименьшем километровом расходе топлива. В авиации это воздушная скорость горизонтального полёта, при которой величина отношения потребной тяги к скорости полета минимальна.
:twisted:

Агаа, 110км/ч, и на полспички ниже 3000 оборотов тахометра и... полетели :)
Хотя замечено, шо на 50км/ч тоже есть экономия, но только когда все так вокруг тебя едут и не нуна постоянно притормаживать/ускоряться :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 26367
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2099 раз.
Подякували: 3001 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 14:33

Зображення
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 26367
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2099 раз.
Подякували: 3001 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 14:53

Шановний clientage!
У Вас ювілей - 3000 подяк!
Вітаю і дякую за цікаві та корисні повідомлення! ;)
Востаннє редагувалось V2 в Сер 21 лис, 2018 14:54, всього редагувалось 1 раз.
V2
4
 
Повідомлень: 5503
З нами з: 03.07.09
Подякував: 211 раз.
Подякували: 828 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 14:54

V2 :P
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 26367
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2099 раз.
Подякували: 3001 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 15:02

  V2 написав:Шановний clientage!
У Вас ювілей - 3000 подяк!
Вітаю і дякую за цікаві та корисні повідомлення! ;)


Это я специально подарил 3000-ую, как увидел, что 2999 )))
Присоединяюсь, всегда интересно читать, спасибо.
freeze
4
 
Повідомлень: 8546
З нами з: 02.07.14
Подякував: 2463 раз.
Подякували: 3446 раз.
 
Профіль
14
1
1
  #<1 ... 9101112
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Слушатель, V2 і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Как экономить на продуктах до 50% 1, 2, 3, 4
evgen2018 » Нед 07 січ, 2018 15:41
32 5582
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 лис, 2018 23:07
safonovstanislav
Как экономить на здоровье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:31
9 987
Переглянути останнє повідомлення
Пон 29 жов, 2018 13:12
horrr
Как телефон помогает мне экономить деньги и время.
dmitriy7777 » Сер 27 вер, 2017 23:09
6 5581
Переглянути останнє повідомлення
Вів 23 жов, 2018 19:17
Ka-Pi-Tan

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ВТБ Банк (14597)
21.11.2018 15:08
Рынок ОВГЗ (54)
21.11.2018 15:02
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.