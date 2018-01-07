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Как экономить на
каждом литре бензина

Как экономить на каждом литре бензина
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 10111213
Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 12:53

Re: Как экономить на каждом литре бензина

Я тоже с большим удовольствием поздравляю нашего гуру клиентажа.
Меня давно поражает его неутомимость в помощи ближним - даже нудным троллям и хамам он всегда уважительно приходит на помощь и даёт ценные советы и подсказки
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 15:32

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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 16:08

Помимо Вог такая же акция и на КЛО: - 5грн на бензин и ДТ, - 2грн на газ.

Так же - 50коп к скидке по карте Амис
zinchenko_darya
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 16:22

  zinchenko_darya написав:Помимо Вог такая же акция и на КЛО: - 5грн на бензин и ДТ, - 2грн на газ.

Так же - 50коп к скидке по карте Амис

На КЛО еще и веселее: там весь день скидка 5грн на бензус/дизель, 2 на газ
И цена на стелле там на 30..40коп меньше сразу :)

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... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 12:52

Re: Как экономить на каждом литре бензина

https://wog.ua/ua/action-detail/chorna_ ... a_na_wog_/
Вот бы у них онлайн можно было прикупить за -5, соточку литровичей на карту б налил
ziks
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 13:08

  ziks написав:https://wog.ua/ua/action-detail/chorna_p_yatnicya_povertayetysya_na_wog_/
Вот бы у них онлайн можно было прикупить за -5, соточку литровичей на карту б налил

:)
на онлайне макс 2.75грн/л там выходит :(
а через ВОГ-пэй щас у новичков (1й мес) 3+1.5/л
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 13:50

  clientage написав:
  ziks написав:https://wog.ua/ua/action-detail/chorna_p_yatnicya_povertayetysya_na_wog_/
Вот бы у них онлайн можно было прикупить за -5, соточку литровичей на карту б налил

:)
на онлайне макс 2.75грн/л там выходит :(
а через ВОГ-пэй щас у новичков (1й мес) 3+1.5/л


Для нашего брата это маловато. Да и Феррари последнее время кашляет на ВОГовском топливе
ziks
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