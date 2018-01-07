Я тоже с большим удовольствием поздравляю нашего гуру клиентажа.
Меня давно поражает его неутомимость в помощи ближним - даже нудным троллям и хамам он всегда уважительно приходит на помощь и даёт ценные советы и подсказки
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Як заощаджувати та економити
Додано: Чет 22 лис, 2018 12:53
Re: Как экономить на каждом литре бензина
Я тоже с большим удовольствием поздравляю нашего гуру клиентажа.
Меня давно поражает его неутомимость в помощи ближним - даже нудным троллям и хамам он всегда уважительно приходит на помощь и даёт ценные советы и подсказки
Додано: Чет 22 лис, 2018 16:08
Помимо Вог такая же акция и на КЛО: - 5грн на бензин и ДТ, - 2грн на газ.
Так же - 50коп к скидке по карте Амис
Додано: Чет 22 лис, 2018 16:22
На КЛО еще и веселее: там весь день скидка 5грн на бензус/дизель, 2 на газ
И цена на стелле там на 30..40коп меньше сразу
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 29 лис, 2018 12:52
Re: Как экономить на каждом литре бензина
Вот бы у них онлайн можно было прикупить за -5, соточку литровичей на карту б налил
Додано: Чет 29 лис, 2018 13:08
на онлайне макс 2.75грн/л там выходит
а через ВОГ-пэй щас у новичков (1й мес) 3+1.5/л
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 29 лис, 2018 13:50
Для нашего брата это маловато. Да и Феррари последнее время кашляет на ВОГовском топливе
Додано: Чет 29 лис, 2018 16:45
Re: Как экономить на каждом литре бензина
интересно, а можно будет по этой акции на одну карту заправить 2 авто с разным топливом?
Додано: Чет 29 лис, 2018 20:46
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