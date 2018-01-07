Как экономить на каждом литре бензина
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Як заощаджувати та економити
Додано: Чет 22 лис, 2018 12:53
Я тоже с большим удовольствием поздравляю нашего гуру клиентажа.
Меня давно поражает его неутомимость в помощи ближним - даже нудным троллям и хамам он всегда уважительно приходит на помощь и даёт ценные советы и подсказки
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Додано: Чет 22 лис, 2018 15:32
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Додано: Чет 22 лис, 2018 16:08
Помимо Вог такая же акция и на КЛО: - 5грн на бензин и ДТ, - 2грн на газ.
Так же - 50коп к скидке по карте Амис
zinchenko_darya
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Додано: Чет 22 лис, 2018 16:22
zinchenko_darya написав:
Помимо Вог такая же акция и на КЛО: - 5грн на бензин и ДТ, - 2грн на газ.
Так же - 50коп к скидке по карте Амис
На КЛО еще и веселее: там весь день скидка 5грн на бензус/дизель, 2 на газ
И цена на стелле там на 30..40коп меньше сразу
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: Чет 29 лис, 2018 12:52
https://wog.ua/ua/action-detail/chorna_ ... a_na_wog_/
Вот бы у них онлайн можно было прикупить за -5, соточку литровичей на карту б налил
ziks
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Додано: Чет 29 лис, 2018 13:08
ziks написав:
https://wog.ua/ua/action-detail/chorna_p_yatnicya_povertayetysya_na_wog_/
Вот бы у них онлайн можно было прикупить за -5, соточку литровичей на карту б налил
на онлайне макс 2.75грн/л там выходит
а через ВОГ-пэй щас у новичков (1й мес) 3+1.5/л
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: Чет 29 лис, 2018 13:50
clientage написав: ziks написав:
https://wog.ua/ua/action-detail/chorna_p_yatnicya_povertayetysya_na_wog_/
Вот бы у них онлайн можно было прикупить за -5, соточку литровичей на карту б налил
на онлайне макс 2.75грн/л там выходит
а через ВОГ-пэй щас у новичков (1й мес) 3+1.5/л
Для нашего брата это маловато. Да и Феррари последнее время кашляет на ВОГовском топливе
ziks
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Додано: Чет 29 лис, 2018 16:45
интересно, а можно будет по этой акции на одну карту заправить 2 авто с разным топливом?
maxim2014
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Додано: Чет 29 лис, 2018 20:46
apostol
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 20:34
Акція від ОККО
(прийшло в СМС):
Tilky 30.11-2.12 na OKKO za zapravku vid 15L balamy Fishka:
5 grn/L-benzyn/DP 2 grn/L-GAZ Na pershyh 100L. Ne sumuietsia z inshymy znyzhkamy 0800505118
apostol
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