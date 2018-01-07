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Как экономить на
каждом литре бензина

Как экономить на каждом литре бензина
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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 15:25

Re: Как экономить на каждом литре бензина

продублюю повідомлення з іншої гілки для вашого використання
написано з власного досвіду 2 серпня

Спроба №1 на топливо.уа
1. Купив тільки що 45 літрів ГАЗ на ОККО по ціні 11.69 в додатку "топливо.уа". Різниця із стелою (12.59) = 0,90 коп. на літрі (7,15%) - 40,5 грн.
2. 5% кешбек на сумі 526.05 склав 26.30 = 21.17 за мінусом податку (0,47 коп/л)
3. Загальна знижка - 1,37 грн/літр або 61,65 грн. на сумі
4. КБ при оплаті карткою через опцію АЗС-Авто не задіювався. Кешбек по опції відсутній. Працює тільки партнерський 5%

Фактично через партнерку "Топливо" отримано 45 літрів по вартості 504.88, але це одноразово.

Для порівняння КЛО 12.59 (45л - 566.55 грн.) на стеллі мінус знижка 1,10 (мінімальна на ГАЗ по карті КЛО) дає на виході 517.05 за 45 літрів газу мінус 3% Моно = 504.56 грн (враховано мінус 19.5% при виводі КБ). Вигода - 61.99

Загалом на ОККО без "Топливо" в подальшому ця сума складатиме на моменті 12.59 мінус 0,7 грн. Фішка мінус 3% чиста категорія АЗС Моно = 11.53 грн/л, що складає 518.85
Висновок: ціни фактично рівні на баку за умови партнерки Топливо.УА ... без неї заправки ВОГ-ОККО по допці "Топливо" програють ... чи варто морочитись ???
Якщо корисно для вас, користуйтесь.
Прошу не терти!
ПС З цікавістю почитаю ваші думки по аналогічних моментах
ППС Станом на вчора, коли використав талони, газ на усіх заправках коштував уже по 11 гривень, якщо врахувати скидки по рідних картках. Пряма втрата за 5 днів з усіма скидками з моменту купівлі талонів - 40 коп. на літрі, тобто 18 грн. на заправці. Тобто купувати авансом вигідно через Топливо тільки у тому випадку, якщо надалі вартість палива тільки зростатиме. А так - аналог купівлі долара взимку з надією на те, що курс ще виросте влітку :) нонсенс
stas_rst
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