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Как экономить на
каждом литре бензина

Как экономить на каждом литре бензина
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 13141516
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 12:44

Re: Monobank

  Alex_ki написав:Скидка амика, как я понял из правил, потом используется только на покупки в их магазинах. Нах такое надо


1.1 При здійсненні заправки будь-яким видом пального та розрахунку банківською карткою платіжної системи Mastercard через мобільний додаток «AmicPAY», надається додаткова знижка на кожен літр пального.

Судя по правилам -это таки прямая скидка, а не баллы для магазина.

1) При оплаті пального з використанням бонусної картки — автоматично спрацьовує знижка на кожен літр.

2) При оплаті товарів з використанням бонусної картки — нараховуються лише бонуси.

Рівень 3 від 60 л 3,00 2,00 5,00 (3 стандартная, 2 - дополнительная от амикпей).
Amid
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 15:25

Re: Как экономить на каждом литре бензина

продублюю повідомлення з іншої гілки для вашого використання
написано з власного досвіду 2 серпня

Спроба №1 на топливо.уа
1. Купив тільки що 45 літрів ГАЗ на ОККО по ціні 11.69 в додатку "топливо.уа". Різниця із стелою (12.59) = 0,90 коп. на літрі (7,15%) - 40,5 грн.
2. 5% кешбек на сумі 526.05 склав 26.30 = 21.17 за мінусом податку (0,47 коп/л)
3. Загальна знижка - 1,37 грн/літр або 61,65 грн. на сумі
4. КБ при оплаті карткою через опцію АЗС-Авто не задіювався. Кешбек по опції відсутній. Працює тільки партнерський 5%

Фактично через партнерку "Топливо" отримано 45 літрів по вартості 504.88, але це одноразово.

Для порівняння КЛО 12.59 (45л - 566.55 грн.) на стеллі мінус знижка 1,10 (мінімальна на ГАЗ по карті КЛО) дає на виході 517.05 за 45 літрів газу мінус 3% Моно = 504.56 грн (враховано мінус 19.5% при виводі КБ). Вигода - 61.99

Загалом на ОККО без "Топливо" в подальшому ця сума складатиме на моменті 12.59 мінус 0,7 грн. Фішка мінус 3% чиста категорія АЗС Моно = 11.53 грн/л, що складає 518.85
Висновок: ціни фактично рівні на баку за умови партнерки Топливо.УА ... без неї заправки ВОГ-ОККО по допці "Топливо" програють ... чи варто морочитись ???
Якщо корисно для вас, користуйтесь.
Прошу не терти!
ПС З цікавістю почитаю ваші думки по аналогічних моментах
ППС Станом на вчора, коли використав талони, газ на усіх заправках коштував уже по 11 гривень, якщо врахувати скидки по рідних картках. Пряма втрата за 5 днів з усіма скидками з моменту купівлі талонів - 40 коп. на літрі, тобто 18 грн. на заправці. Тобто купувати авансом вигідно через Топливо тільки у тому випадку, якщо надалі вартість палива тільки зростатиме. А так - аналог купівлі долара взимку з надією на те, що курс ще виросте влітку :) нонсенс
stas_rst
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 20:30

  Alpha1251 написав:
Клиент_ написав:Ну если про бензин и Моню.
Амик запустил моб.приложение АмикПэй. К скидке по карте лояльности

Подскажите пожалуйста.
По качеству сопоставимо например с окко?
При первой заправке в месяц на 30+л, скидка (базовая) на эту 1ю запрвку будет 1,5грн или 2грн?

Топливо однозначно лучше Авиас-Укрнафта. На Амик "подсел" года 3-4 назад, кстати, благодаря этому форуму. До этого нередко заправлялся на ВОГ. Разницы не заметил. На сайте есть паспорта качества.
Насколько знаю из личного опыта, скидка мгновенная и зависит только от факт. объема в текущем месяце. Естественно, при действующей карте лояльности. Если первая заправка в текущем мес. 30+, скидка 2грн.
Если на след. заправке в этом месяце перешли за 60л, сразу получаете -3грн/л на эту заправку. И, что интересно, -3грн. действует и в следующем месяце на любой объем. По крайней мере по моей карте со стажем так происходит. А Амик Пэй дает еще -2грн/л.
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 20:35

  Alpha1251 написав:
Клиент_ написав:Ну если про бензин и Моню.
Амик запустил моб.приложение АмикПэй. К скидке по карте лояльности

Подскажите пожалуйста.
По качеству сопоставимо например с окко?
При первой заправке в месяц на 30+л, скидка (базовая) на эту 1ю запрвку будет 1,5грн или 2грн?

А что, окко, эталон качества?
mihasik
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 21:44

  mihasik написав:
  Alpha1251 написав:
Клиент_ написав:Ну если про бензин и Моню.
Амик запустил моб.приложение АмикПэй. К скидке по карте лояльности

Подскажите пожалуйста.
По качеству сопоставимо например с окко?
При первой заправке в месяц на 30+л, скидка (базовая) на эту 1ю запрвку будет 1,5грн или 2грн?

А что, окко, эталон качества?
Сокар не представлен по всем регионам,ВОГ и ОККО имеют обширную карту присутствия. Не в плюс оплате картами- в Одессе платил за кофе по 25 и выше за чашку картой,в Мукачево сейчас полно точек в том числе и на вокзале где цена всего 8 грн . Маленький плюсик в карму Кеша)
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 22:17

  mihasik написав:
  Alpha1251 написав:
Клиент_ написав:Ну если про бензин и Моню.
Амик запустил моб.приложение АмикПэй. К скидке по карте лояльности

Подскажите пожалуйста.
По качеству сопоставимо например с окко?
При первой заправке в месяц на 30+л, скидка (базовая) на эту 1ю запрвку будет 1,5грн или 2грн?

А что, окко, эталон качества?

Для тех, кто на нем сидит - да.
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Skiw :D
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 18:34

Skiw

Эшелон или труба одна на всех. Дальше работа маркетологов по мустангам, плюсам и прочей дребедени.
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 23:55

Re: Как экономить на каждом литре бензина

Скидки на ОККО
-4 грн/л за бензин + ДП
-1,5 грн за ГАЗ
C кобрендовой картой Fishka от банка Аваль
Тут подробнее - https://myfishka.com/offer/5c128f71e4b0668dfbf5fa4c
VoK
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 сер, 2019 09:40

  VoK написав:Скидки на ОККО
-4 грн/л за бензин + ДП
-1,5 грн за ГАЗ
C кобрендовой картой Fishka от банка Аваль
Тут подробнее - https://myfishka.com/offer/5c128f71e4b0668dfbf5fa4c

Только получить эту кредитку не зарплатнику практически нереально
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 09:59

  VoK написав:Скидки на ОККО
-4 грн/л за бензин + ДП
-1,5 грн за ГАЗ
C кобрендовой картой Fishka от банка Аваль
Тут подробнее - https://myfishka.com/offer/5c128f71e4b0668dfbf5fa4c


Забивал разных членов семьи, с разными вариантами трудоустройства - отказ всем, «хорошая карта»
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