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Как экономить на
каждом литре бензина

Как экономить на каждом литре бензина
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 14151617
Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2019 11:46

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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 07:36

Re: Как экономить на каждом литре бензина

Все помнят, о -5 на КЛО сегодня и до 100% кешбеке на ВОГ? :)
Menwyy
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 16:49

Думаю и сам ОККО на Покрова с Фишкой замутит подобную акцию.
Ждемс, экономим бензус :)

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... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 14:43

Re: Как экономить на каждом литре бензина

Тема занимательная. Хочется всегда экономить и получить больше литров за меньше денег. Но должно быть такое понимание, что качество его разное. Это потом и на работу машины влияет, и на срок эксплуатации. Не говоря уже о том, что покупаешь за бугром бензин и его расход на порядок меньше.
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 17:55

  clientage написав:Думаю и сам ОККО на Покрова с Фишкой замутит подобную акцию.
Ждемс, экономим бензус :)

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что-то ОККО с Фишкой пока молчат, неужели акцию только по картам РБА проведут?
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 07:54

Re: Как экономить на каждом литре бензина

На фишка FB в комментариях: для смертных с 12 числа и только 4грн
Alpha1251
 
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