Как экономить на каждом литре бензина
+ Додати тему
Відповісти на тему
Як заощаджувати та економити
Додано: Суб 17 сер, 2019 11:46
Щомісячний страховий внесок 0,7% від залишку заборгованості на кінець місяця (мінімум 15 грн, якщо заборгованість становить більше 25 грн)
Vint
Повідомлень: 1224
З нами з: 14.07.08
Подякував: 25 раз.
Подякували: 195 раз.
Профіль
Додано: Пон 07 жов, 2019 16:49
Думаю и сам ОККО на Покрова с Фишкой замутит подобную акцию.
Ждемс, экономим бензус
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
1
Повідомлень: 29293
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2342 раз.
Подякували: 3382 раз.
Профіль
2
Додано: Чет 10 жов, 2019 14:43
Тема занимательная. Хочется всегда экономить и получить больше литров за меньше денег. Но должно быть такое понимание, что качество его разное. Это потом и на работу машины влияет, и на срок эксплуатации. Не говоря уже о том, что покупаешь за бугром бензин и его расход на порядок меньше.
SergeyEvgenyevich
Повідомлень: 1
З нами з: 10.10.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
Профіль
Додано: Чет 10 жов, 2019 17:55
clientage написав:
Думаю и сам ОККО на Покрова с Фишкой замутит подобную акцию.
Ждемс, экономим бензус
что-то ОККО с Фишкой пока молчат, неужели акцию только по картам РБА проведут?
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
velvet
Повідомлень: 2451
З нами з: 06.03.09
Подякував: 9 раз.
Подякували: 289 раз.
Профіль
Додано: П'ят 11 жов, 2019 07:54
На фишка FB в комментариях: для смертных с 12 числа и только 4грн
Alpha1251
Повідомлень: 206
З нами з: 02.04.12
Подякував: 70 раз.
Подякували: 9 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
ТупУм
,
Ірина_
,
Модератор
Схожі теми
1
881