Как экономить на каждом литре бензина
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Як заощаджувати та економити
Додано: Суб 17 сер, 2019 11:46
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Vint
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Додано: Пон 07 жов, 2019 16:49
Думаю и сам ОККО на Покрова с Фишкой замутит подобную акцию.
Ждемс, экономим бензус
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: Чет 10 жов, 2019 14:43
Тема занимательная. Хочется всегда экономить и получить больше литров за меньше денег. Но должно быть такое понимание, что качество его разное. Это потом и на работу машины влияет, и на срок эксплуатации. Не говоря уже о том, что покупаешь за бугром бензин и его расход на порядок меньше.
SergeyEvgenyevich
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Додано: Чет 10 жов, 2019 17:55
clientage написав:
Думаю и сам ОККО на Покрова с Фишкой замутит подобную акцию.
Ждемс, экономим бензус
что-то ОККО с Фишкой пока молчат, неужели акцию только по картам РБА проведут?
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velvet
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Додано: П'ят 11 жов, 2019 07:54
На фишка FB в комментариях: для смертных с 12 числа и только 4грн
Alpha1251
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Додано: П'ят 11 жов, 2019 10:03
Alpha1251 написав:
На фишка FB в комментариях: для смертных с 12 числа и только 4грн
ну 4 это хоть что-то, только ж насколько можно верить "боту" в мордокниге?
maxim2014
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Додано: П'ят 11 жов, 2019 10:13
Alpha1251 написав:
На фишка FB в комментариях: для смертных с 12 числа и только 4грн
и только через ОККО-пэй
Vint
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Додано: П'ят 11 жов, 2019 10:15
Vint написав: Alpha1251 написав:
На фишка FB в комментариях: для смертных с 12 числа и только 4грн
и только через ОККО-пэй
Последнее врем у них все вот-эти интересные акции только при оплате на колонке.
Не вижу в этом ничего плохого
maxim2014
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Додано: П'ят 11 жов, 2019 10:30
maxim2014 написав: Vint написав: Alpha1251 написав:
На фишка FB в комментариях: для смертных с 12 числа и только 4грн
и только через ОККО-пэй
Последнее врем у них все вот-эти интересные акции только при оплате на колонке.
Не вижу в этом ничего плохого
а кто писал что это плохо?
просто уточнение)
Vint
Повідомлень: 1227
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