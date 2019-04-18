Как экономить на каждом литре бензина

ну через ОККО Пэй выходит 4.5грн/л, эт при оплате Платиной (а мож Инфиней? ) Симы будет общ. скидка = 4+0.5+30.79*5% = 6.04грн/л, шо эквив. 19.61%
А просто Фишкард от Вали дает 5/30.79 = 16.24%, правда за кредитные
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Як заощаджувати та економити
Додано: П'ят 11 жов, 2019 10:31
ну через ОККО Пэй выходит 4.5грн/л, эт при оплате Платиной (а мож Инфиней? ) Симы будет общ. скидка = 4+0.5+30.79*5% = 6.04грн/л, шо эквив. 19.61%
А просто Фишкард от Вали дает 5/30.79 = 16.24%, правда за кредитные
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 11 жов, 2019 10:37
там только через окко-пэй, поэтому будет 4, а не 4+0.5
Додано: П'ят 11 жов, 2019 10:45
гаады
а шо у ВОГа на Покрова?
У КЛО -- ничо, просто работает стандартная накопительная
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 11 жов, 2019 11:00
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