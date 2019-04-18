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Как экономить на
каждом литре бензина

Как экономить на каждом литре бензина
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 15161718
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 10:31

  Alpha1251 написав:На фишка FB в комментариях: для смертных с 12 числа и только 4грн

ну через ОККО Пэй выходит 4.5грн/л, эт при оплате Платиной (а мож Инфиней? :wink: ) Симы будет общ. скидка = 4+0.5+30.79*5% = 6.04грн/л, шо эквив. 19.61%
А просто Фишкард от Вали дает 5/30.79 = 16.24%, правда за кредитные :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 10:37

  clientage написав:
  Alpha1251 написав:На фишка FB в комментариях: для смертных с 12 числа и только 4грн

ну через ОККО Пэй выходит 4.5грн/л, эт при оплате Платиной (а мож Инфиней? :wink: ) Симы будет общ. скидка = 4+0.5+30.79*5% = 6.04грн/л, шо эквив. 19.61%
А просто Фишкард от Вали дает 5/30.79 = 16.24%, правда за кредитные :wink:

там только через окко-пэй, поэтому будет 4, а не 4+0.5
Vint
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 10:45

  Vint написав:
  clientage написав:
  Alpha1251 написав:На фишка FB в комментариях: для смертных с 12 числа и только 4грн

ну через ОККО Пэй выходит 4.5грн/л, эт при оплате Платиной (а мож Инфиней? :wink: ) Симы будет общ. скидка = 4+0.5+30.79*5% = 6.04грн/л, шо эквив. 19.61%
А просто Фишкард от Вали дает 5/30.79 = 16.24%, правда за кредитные :wink:

там только через окко-пэй, поэтому будет 4, а не 4+0.5

гаады

а шо у ВОГа на Покрова?

У КЛО -- ничо, просто работает стандартная накопительная
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... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 11:00

clientage
https://wog.ua/ua/action-detail/deny_za ... v_na_wog_/
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
velvet
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 11:20

  velvet написав:clientage
https://wog.ua/ua/action-detail/deny_za ... v_na_wog_/

Агаа... з 15:00:00 11.10.2019 р., т.е. у ОККО еще есть чуток меньше 3-х часов шобы шото подобное придумать :)
У меня и так на их пэях выходит 3.50 скидки на седня. Ждемс
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 18:13

  clientage написав:
  velvet написав:clientage
https://wog.ua/ua/action-detail/deny_za ... v_na_wog_/

Агаа... з 15:00:00 11.10.2019 р., т.е. у ОККО еще есть чуток меньше 3-х часов шобы шото подобное придумать :)
У меня и так на их пэях выходит 3.50 скидки на седня. Ждемс

ничего ОККО не придумало, прислали сообщение в фишке, что 4 грн. скидка при рассчете через оккоpay
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
velvet
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2019 13:56

Re: Как экономить на каждом литре бензина

Glusco: https://www.glusco.swiss/ru/promotions/ukraina-vpered

-2грн-10%кешбек(алла)-2%кешбек(категория аллы)
Пробовал кто-то?
Savage Mind
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 07:25

  Savage Mind написав:Glusco: https://www.glusco.swiss/ru/promotions/ukraina-vpered

-2грн-10%кешбек(алла)-2%кешбек(категория аллы)
Пробовал кто-то?

-3грн по флаеру с эпицентра-10% акционный кешбек - 0.5% обычный по алле работает
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 10:05

Re: Как экономить на каждом литре бензина

а как заполучить флаер с Эпицентра?
Savage Mind
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 10:08

  Savage Mind написав:а как заполучить флаер с Эпицентра?

Подойти и взять на кассе. Быстро разбирают :P
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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