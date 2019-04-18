ну через ОККО Пэй выходит 4.5грн/л, эт при оплате Платиной (а мож Инфиней? ) Симы будет общ. скидка = 4+0.5+30.79*5% = 6.04грн/л, шо эквив. 19.61%
А просто Фишкард от Вали дает 5/30.79 = 16.24%, правда за кредитные
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Як заощаджувати та економити
Додано: П'ят 11 жов, 2019 10:31
ну через ОККО Пэй выходит 4.5грн/л, эт при оплате Платиной (а мож Инфиней? ) Симы будет общ. скидка = 4+0.5+30.79*5% = 6.04грн/л, шо эквив. 19.61%
А просто Фишкард от Вали дает 5/30.79 = 16.24%, правда за кредитные
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 11 жов, 2019 10:37
там только через окко-пэй, поэтому будет 4, а не 4+0.5
Додано: П'ят 11 жов, 2019 10:45
гаады
а шо у ВОГа на Покрова?
У КЛО -- ничо, просто работает стандартная накопительная
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 11 жов, 2019 11:00
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Додано: П'ят 11 жов, 2019 11:20
Агаа... з 15:00:00 11.10.2019 р., т.е. у ОККО еще есть чуток меньше 3-х часов шобы шото подобное придумать
У меня и так на их пэях выходит 3.50 скидки на седня. Ждемс
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 11 жов, 2019 18:13
ничего ОККО не придумало, прислали сообщение в фишке, что 4 грн. скидка при рассчете через оккоpay
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
Додано: Суб 12 жов, 2019 13:56
Re: Как экономить на каждом литре бензина
Glusco:
-2грн-10%кешбек(алла)-2%кешбек(категория аллы)
Пробовал кто-то?
Додано: Нед 13 жов, 2019 07:25
-3грн по флаеру с эпицентра-10% акционный кешбек - 0.5% обычный по алле работает
Додано: Сер 16 жов, 2019 10:05
Re: Как экономить на каждом литре бензина
а как заполучить флаер с Эпицентра?
Додано: Сер 16 жов, 2019 10:08
... делайте хоть что-нибудь!
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