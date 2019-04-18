RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Лайфхаки. Корисні поради
/
Как экономить на
каждом литре бензина

Как экономить на каждом литре бензина
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 16171819
Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 20:32

Re: Как экономить на каждом литре бензина

Коллеги, подскажите, какие сейчас актуальные рекомендации по Окко?

Сертификаты бильше, видимо, закончились.
Есть 2.1 + 0.5 по фишке. Говорят, бывает больше.
Может 2ю фишку завести и заправляться "в два раза реже"?
Alpha1251
 
Повідомлень: 208
З нами з: 02.04.12
Подякував: 70 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 20:52

Re: Как экономить на каждом литре бензина

  Alpha1251 написав:Может 2ю фишку завести и заправляться "в два раза реже"?

Прааавильное решеение, даж 3ю мона. На 3 разных телепона.
У меня 3+0.5
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 29475
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2356 раз.
Подякували: 3408 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 16171819
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Finance.ua: Как экономить на лекарствах
D2 » Сер 17 кві, 2019 14:11
1 930
Переглянути останнє повідомлення
Чет 18 кві, 2019 16:58
tramplin2

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.