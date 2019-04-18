Коллеги, подскажите, какие сейчас актуальные рекомендации по Окко?
Сертификаты бильше, видимо, закончились.
Есть 2.1 + 0.5 по фишке. Говорят, бывает больше.
Может 2ю фишку завести и заправляться "в два раза реже"?
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Як заощаджувати та економити
Додано: Нед 03 лис, 2019 20:32
Re: Как экономить на каждом литре бензина
Коллеги, подскажите, какие сейчас актуальные рекомендации по Окко?
Сертификаты бильше, видимо, закончились.
Есть 2.1 + 0.5 по фишке. Говорят, бывает больше.
Может 2ю фишку завести и заправляться "в два раза реже"?
Додано: Нед 03 лис, 2019 20:52
Re: Как экономить на каждом литре бензина
Прааавильное решеение, даж 3ю мона. На 3 разных телепона.
У меня 3+0.5
... делайте хоть что-нибудь!
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