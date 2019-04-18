Коллеги, подскажите, какие сейчас актуальные рекомендации по Окко?
Сертификаты бильше, видимо, закончились.
Есть 2.1 + 0.5 по фишке. Говорят, бывает больше.
Может 2ю фишку завести и заправляться "в два раза реже"?
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Як заощаджувати та економити
Додано: Нед 03 лис, 2019 20:32
Re: Как экономить на каждом литре бензина
Коллеги, подскажите, какие сейчас актуальные рекомендации по Окко?
Сертификаты бильше, видимо, закончились.
Есть 2.1 + 0.5 по фишке. Говорят, бывает больше.
Может 2ю фишку завести и заправляться "в два раза реже"?
Додано: Нед 03 лис, 2019 20:52
Re: Как экономить на каждом литре бензина
Прааавильное решеение, даж 3ю мона. На 3 разных телепона.
У меня 3+0.5
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 08 лис, 2019 11:33
так, сертифікатів з "Мастеркард більше" не з'явилось. Халтурить ОККО
ВТБ банк - шахрай.
27.10.2010року введено 12% комісію за поповнення власного депо. http://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=779489. Хто не відстоює своє право - втрачає його. Развалинами ВТБ удовлетворен
Додано: П'ят 08 лис, 2019 12:12
Те мастеркард більше халтурить, вже давно нічого цікавого не пропонує
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Додано: Чет 14 лис, 2019 12:56
Re: Как экономить на каждом литре бензина
clientage, не помните, как на новой фишке (созданной через приложение) спровоцировать персональную скидку?
Заправиться на сколько-то надо?
Или просто ждать?
Додано: Чет 14 лис, 2019 13:11
Из моего опыта сначала нуна заправится пару раз, типа по 30л, т.к. там же есть приветственная скида 3грн/л до конца мес. Можно звякнуть/уточнить на 0800 если чото не отображается.
Потом 1 мес не пользоваться и в нач. мес. может чото прийти. Если не понравится, то я и дальше не пользуюсь.. пока не прийдет 3грн/л.
... делайте хоть что-нибудь!
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