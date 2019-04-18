RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Лайфхаки. Корисні поради
/
Как экономить на
каждом литре бензина

Как экономить на каждом литре бензина
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 16171819
Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 20:32

Re: Как экономить на каждом литре бензина

Коллеги, подскажите, какие сейчас актуальные рекомендации по Окко?

Сертификаты бильше, видимо, закончились.
Есть 2.1 + 0.5 по фишке. Говорят, бывает больше.
Может 2ю фишку завести и заправляться "в два раза реже"?
Alpha1251
 
Повідомлень: 210
З нами з: 02.04.12
Подякував: 71 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 20:52

Re: Как экономить на каждом литре бензина

  Alpha1251 написав:Может 2ю фишку завести и заправляться "в два раза реже"?

Прааавильное решеение, даж 3ю мона. На 3 разных телепона.
У меня 3+0.5
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 29571
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2362 раз.
Подякували: 3420 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 11:33

так, сертифікатів з "Мастеркард більше" не з'явилось. Халтурить ОККО
ВТБ банк - шахрай.
27.10.2010року введено 12% комісію за поповнення власного депо. http://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=779489. Хто не відстоює своє право - втрачає його. Развалинами ВТБ удовлетворен
Betis_ck
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1179
З нами з: 15.04.09
Подякував: 1083 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 12:12

  Betis_ck написав:так, сертифікатів з "Мастеркард більше" не з'явилось. Халтурить ОККО

Те мастеркард більше халтурить, вже давно нічого цікавого не пропонує
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
velvet
 
Повідомлень: 2479
З нами з: 06.03.09
Подякував: 9 раз.
Подякували: 290 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 12:56

Re: Как экономить на каждом литре бензина

clientage, не помните, как на новой фишке (созданной через приложение) спровоцировать персональную скидку?
Заправиться на сколько-то надо?
Или просто ждать?
Alpha1251
 
Повідомлень: 210
З нами з: 02.04.12
Подякував: 71 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 13:11

  Alpha1251 написав:clientage, не помните, как на новой фишке (созданной через приложение) спровоцировать персональную скидку?
Заправиться на сколько-то надо?
Или просто ждать?

Из моего опыта сначала нуна заправится пару раз, типа по 30л, т.к. там же есть приветственная скида 3грн/л до конца мес. Можно звякнуть/уточнить на 0800 если чото не отображается.
Потом 1 мес не пользоваться и в нач. мес. может чото прийти. Если не понравится, то я и дальше не пользуюсь.. пока не прийдет 3грн/л.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 29571
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2362 раз.
Подякували: 3420 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 16171819
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Finance.ua: Как экономить на лекарствах
D2 » Сер 17 кві, 2019 14:11
1 950
Переглянути останнє повідомлення
Чет 18 кві, 2019 16:58
tramplin2

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.