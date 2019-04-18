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Как экономить на
каждом литре бензина

Как экономить на каждом литре бензина
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 16171819
Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 20:32

Re: Как экономить на каждом литре бензина

Коллеги, подскажите, какие сейчас актуальные рекомендации по Окко?

Сертификаты бильше, видимо, закончились.
Есть 2.1 + 0.5 по фишке. Говорят, бывает больше.
Может 2ю фишку завести и заправляться "в два раза реже"?
Alpha1251
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 20:52

Re: Как экономить на каждом литре бензина

  Alpha1251 написав:Может 2ю фишку завести и заправляться "в два раза реже"?

Прааавильное решеение, даж 3ю мона. На 3 разных телепона.
У меня 3+0.5
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 11:33

так, сертифікатів з "Мастеркард більше" не з'явилось. Халтурить ОККО
ВТБ банк - шахрай.
27.10.2010року введено 12% комісію за поповнення власного депо. http://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=779489. Хто не відстоює своє право - втрачає його. Развалинами ВТБ удовлетворен
Betis_ck
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 12:12

  Betis_ck написав:так, сертифікатів з "Мастеркард більше" не з'явилось. Халтурить ОККО

Те мастеркард більше халтурить, вже давно нічого цікавого не пропонує
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velvet
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 12:56

Re: Как экономить на каждом литре бензина

clientage, не помните, как на новой фишке (созданной через приложение) спровоцировать персональную скидку?
Заправиться на сколько-то надо?
Или просто ждать?
Alpha1251
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2019 13:11

  Alpha1251 написав:clientage, не помните, как на новой фишке (созданной через приложение) спровоцировать персональную скидку?
Заправиться на сколько-то надо?
Или просто ждать?

Из моего опыта сначала нуна заправится пару раз, типа по 30л, т.к. там же есть приветственная скида 3грн/л до конца мес. Можно звякнуть/уточнить на 0800 если чото не отображается.
Потом 1 мес не пользоваться и в нач. мес. может чото прийти. Если не понравится, то я и дальше не пользуюсь.. пока не прийдет 3грн/л.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 13:55

Re: Как экономить на каждом литре бензина

Позвонил на теплую линию.
Сначала сказали, что будет скидка в начале месяца. Потом, посоветовавшись, со старшим - может будет, а может не будет. Пользуйтесь. Может "не быть" 12 месяцев :-D
Приветственной скидки нет.

Подождем... пока.

На руках еще есть Wog, у них даже сегодня 15.11, кажется, скидка будет.
Только Wog недавно залетел в Харькове, не хочется проверять на себе рассосалось у них или нет.
Alpha1251
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 16:42

Re: Как экономить на каждом литре бензина

У окко на выходных акция У п'ятницю, суботу та неділю, з 15 по 17 листопада, отримуйте балами на картку Fishka:
• 4 грн/л за бензин/ДП
• 1,5 грн/л за ГАЗ.

Пропозиція не сумується з іншими знижками.Зображення
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 16:46

Re: Как экономить на каждом литре бензина

PRE-Чорна п'ятниця на WOG – ніч шалених знижок!
15.11.2019
Чекати на Чорну п'ятницю аж до кінця листопада? Тільки не з WOG!
Оголошуємо ЧОРНУ-PRE-ЧОРНУ п'ятницю – надаємо шалені знижки вже 15 листопада!
Лише з 21:00 години 15 листопада до 06:00 години наступного дня завітай до мережі АЗК WOG та отримуй небачені знижки:

-5 грн/л на бензин та ДП;
-2 грн/л на газ;
-5 грн на каву;
Акція на пальне діє лише з PRIDE.
Немає PRIDE?
Просто вкажи номер телефону під час оплати на касі АЗК або встанови додаток PRIDE та одразу бери участь в акції!
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 18:10

  Alpha1251 написав:Позвонил на теплую линию.
Сначала сказали, что будет скидка в начале месяца. Потом, посоветовавшись, со старшим - может будет, а может не будет. Пользуйтесь. Может "не быть" 12 месяцев :-D
Приветственной скидки нет.

Подождем... пока.

На руках еще есть Wog, у них даже сегодня 15.11, кажется, скидка будет.
Только Wog недавно залетел в Харькове, не хочется проверять на себе рассосалось у них или нет.


А как он залетел? :shock:
Ratatui
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