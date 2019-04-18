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Как экономить на каждом литре бензина
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Як заощаджувати та економити
Додано: П'ят 15 лис, 2019 20:29
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Alpha1251
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Додано: П'ят 15 лис, 2019 21:09
Тю, так там всегда фуфел. Я пару лет назад после бениного 92 с авиаса имел неосторожность заправится на воге. Я подумал, что я бак где-то пробил с такой скоростью он начал расходоваться. В следующий раз заправился на нормальной заправке и всё стало хорошо.
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Ratatui
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