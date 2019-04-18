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Как экономить на
каждом литре бензина

Как экономить на каждом литре бензина
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 17181920
Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 20:29

  Ratatui написав:А как он залетел? :shock:


https://www.youtube.com/results?search_query=wog+%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2

https://www.youtube.com/results?search_query=wog+%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%BE
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 21:09



Тю, так там всегда фуфел. Я пару лет назад после бениного 92 с авиаса имел неосторожность заправится на воге. Я подумал, что я бак где-то пробил с такой скоростью он начал расходоваться. В следующий раз заправился на нормальной заправке и всё стало хорошо.
Ratatui
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