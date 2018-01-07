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Как экономить на
каждом литре бензина

Как экономить на каждом литре бензина
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 17181920
Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 20:29

  Ratatui написав:А как он залетел? :shock:


https://www.youtube.com/results?search_query=wog+%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2

https://www.youtube.com/results?search_query=wog+%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%BE
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 21:09



Тю, так там всегда фуфел. Я пару лет назад после бениного 92 с авиаса имел неосторожность заправится на воге. Я подумал, что я бак где-то пробил с такой скоростью он начал расходоваться. В следующий раз заправился на нормальной заправке и всё стало хорошо.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 18:30

  Flamingo написав:У окко на выходных акция У п'ятницю, суботу та неділю, з 15 по 17 листопада, отримуйте балами на картку Fishka:
• 4 грн/л за бензин/ДП
• 1,5 грн/л за ГАЗ.

Пропозиція не сумується з іншими знижками.Зображення

Благодарю за инфу, как-то прошла мимо, уже полный бак!
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valya
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 17:54

Re: Как экономить на каждом литре бензина

Прилетело на вайбер:
готуйте бак до
ЧОРНОЇ П’ЯТНИЦІ
НА ОККО (bomb)

У п'ятницю та суботу
29-30 листопада
отримуйте балами,
скануючи при заправці
картку Fishka в мобільному додатку:

(phone) 5 грн/л за бензин/ДП
(phone) 2 грн/л за ГАЗ.

При скануванні пластикової
картки Fishka:

(cool) 4 грн/л за бензин/ДП
(cool) 1,5 грн/л за ГАЗ.

Пропозиція не сумується з
іншими знижками.

0800505118
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 18:03

  Flamingo написав:Прилетело на вайбер:
готуйте бак до
ЧОРНОЇ П’ЯТНИЦІ
НА ОККО (bomb)

У п'ятницю та суботу
29-30 листопада
отримуйте балами,
скануючи при заправці
картку Fishka в мобільному додатку:

(phone) 5 грн/л за бензин/ДП
(phone) 2 грн/л за ГАЗ.

При скануванні пластикової
картки Fishka:

(cool) 4 грн/л за бензин/ДП
(cool) 1,5 грн/л за ГАЗ.

Пропозиція не сумується з
іншими знижками.

0800505118

аналогично и от ВОГ,только у ОККО для меня лучше,т.к. ВОГ со своим временем с 21 до 6 утра пусть гуляет лесом...
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velvet
 
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