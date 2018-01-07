Как экономить на каждом литре бензина
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Як заощаджувати та економити
Додано: П'ят 15 лис, 2019 20:29
Alpha1251
Повідомлень: 218
З нами з: 02.04.12
Подякував: 73 раз.
Подякували: 9 раз.
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Додано: П'ят 15 лис, 2019 21:09
Тю, так там всегда фуфел. Я пару лет назад после бениного 92 с авиаса имел неосторожность заправится на воге. Я подумал, что я бак где-то пробил с такой скоростью он начал расходоваться. В следующий раз заправился на нормальной заправке и всё стало хорошо.
Ratatui
Повідомлень: 6847
З нами з: 30.11.12
Подякував: 108 раз.
Подякували: 662 раз.
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Додано: Нед 17 лис, 2019 18:30
Flamingo написав:
У окко на выходных акция У п'ятницю, суботу та неділю, з 15 по 17 листопада, отримуйте балами на картку Fishka:
• 4 грн/л за бензин/ДП
• 1,5 грн/л за ГАЗ.
Пропозиція не сумується з іншими знижками.
Благодарю за инфу, как-то прошла мимо, уже полный бак!
*******
valya
Повідомлень: 1142
З нами з: 31.10.12
Подякував: 211 раз.
Подякували: 69 раз.
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Додано: Чет 28 лис, 2019 17:54
Прилетело на вайбер:
готуйте бак до ЧОРНОЇ П’ЯТНИЦІ НА ОККО (bomb) У п'ятницю та суботу 29-30 листопада отримуйте балами, скануючи при заправці картку Fishka в мобільному додатку: (phone) 5 грн/л за бензин/ДП (phone) 2 грн/л за ГАЗ. При скануванні пластикової картки Fishka: (cool) 4 грн/л за бензин/ДП (cool) 1,5 грн/л за ГАЗ. Пропозиція не сумується з іншими знижками. 0800505118
Flamingo
Повідомлень: 3369
З нами з: 20.03.15
Подякував: 51 раз.
Подякували: 696 раз.
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Додано: Чет 28 лис, 2019 18:03
Flamingo написав:
Прилетело на вайбер:
готуйте бак до
ЧОРНОЇ П’ЯТНИЦІ
НА ОККО (bomb)
У п'ятницю та суботу
29-30 листопада
отримуйте балами,
скануючи при заправці
картку Fishka в мобільному додатку:
(phone) 5 грн/л за бензин/ДП
(phone) 2 грн/л за ГАЗ.
При скануванні пластикової
картки Fishka:
(cool) 4 грн/л за бензин/ДП
(cool) 1,5 грн/л за ГАЗ.
Пропозиція не сумується з
іншими знижками.
0800505118
аналогично и от ВОГ,только у ОККО для меня лучше,т.к. ВОГ со своим временем с 21 до 6 утра пусть гуляет лесом...
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
velvet
Повідомлень: 2490
З нами з: 06.03.09
Подякував: 9 раз.
Подякували: 293 раз.
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