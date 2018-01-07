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Как экономить на
каждом литре бензина

Как экономить на каждом литре бензина
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 18192021
Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2019 20:36

  Savage Mind написав:А что за бонусы от Укрэксимбанка ?


Если кратко, то банк начисляет держателям своих карт VISA бонусы в размере:
Visa Classic - 2% от суммы платежа (применяется к оплатам на сумму до 15 000 грн. в месяц);
Visa Gold - 3% (до 18 000 грн.);
Visa Platinum - 5% (до 20 000 грн.);
Visa Infinite - 7% (до 25 000 грн.).
Учитывая то, что банк начисляет за оплаты картами бонусы, а не деньги, с данных начислений НДФЛ и ВС не взымаются. Все подробности по ссылке финансового гуру настоящего форума - clientage.
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2019 11:12

  Savage Mind написав:А что за бонусы от Укрэксимбанка ?

додам від себе - Картку ВІЗА можна або купити (так званий приватний пакет) або отримати якщо занести певну кількість грошей на депозит

усі умови бонусної програми можна прочитати на порталі акції - https://bonus.eximb.com/
+50грн !
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2019 11:13

Ідея Банк запрошує своїх клієнтів-держателів карток Visa взяти участь у партнерській акції із мережею заправних станцій SOCAR Energy та отримати унікальний кешбек - 3 грн/л на бензин та ДП та 1 грн/л на LPG.
Для участі в акції достатньо сплатити за пальне, ДП чи LPG карткою Visa через сервіс SOCAR PAY в мобільному додатку SOCAR level.
Кешбек нараховується у вигляді бонусів у мобільному додатку SOCAR level, які можна використати в мережі SOCAR.
Період дії акції: 19 грудня 2019 року – 29 лютого 2020 року (або до вичерпання призового фонду).

https://ideabank.ua/uk/news/akciya-rozr ... te-keshbek
+50грн !
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Повідомлення Додано: Суб 29 лют, 2020 23:41

КЛО продовжив до 31 березня акцію з роздачі купонів на знижку при реєстрації у своєму додатку. Але вже дають не 5, а тільки 2 купони, і максимальна знижка -5 грн розповсюджується тільки на преміальне пальне Ventus, знижка на звичайне пальне A95 Euro -4 грн.
apostol
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 09:31

Прийшло від ОККО
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apostol
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 09:37

Re: Как экономить на каждом литре бензина

Хм, мне про виртуальную карту не написали.
Только стандартное +0.50 за okko pay
Alpha1251
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2020 09:39

  Alpha1251 написав:Хм, мне про виртуальную карту не написали.
Только стандартное +0.50 за okko pay

Я разлогинился в приложении накануне, вот и прислали замануху) Часто у них такое наблюдаю. Накануне Пасхи нужно будет выйти со всех аккаунтов.
apostol
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 21:58

Так вот, есть такое приложение
Регистрируешься, покупаешь топливо через него и экономишь 5-8% от Стеллы выбранной сети заправок. Если платить не напрямую, а переводом, типа, на личный счёт в приложении, а потом оттуда уже оплатить получается ещё дешевле.
Для примера: там, где я раньше заправлялся постоянно на Стелле 11,4, я купил по 10 с мелочью. Это по газу. Не всегда так получается, но и такое тоже бывает))
От заправки к заправке, конечно, разные результаты будут, но тут выгоднее чем в любой программе лояльности что доступны мне.
Пользуйтесь и ни гвоздя, ни жезла!
AU20
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 08:05

Re: Как экономить на каждом литре бензина

Это топливо.юа? Я думал волна уже прошла...
maxim2014
 
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