Как экономить на каждом литре бензина

Savage Mind написав:А что за бонусы от Укрэксимбанка ?
Если кратко, то банк начисляет держателям своих карт VISA бонусы в размере: Visa Classic - 2% от суммы платежа (применяется к оплатам на сумму до 15 000 грн. в месяц); Visa Gold - 3% (до 18 000 грн.); Visa Platinum - 5% (до 20 000 грн.); Visa Infinite - 7% (до 25 000 грн.). Учитывая то, что банк начисляет за оплаты картами бонусы, а не деньги, с данных начислений НДФЛ и ВС не взымаются. Все подробности по ссылке финансового гуру настоящего форума - clientage.
Ідея Банк запрошує своїх клієнтів-держателів карток Visa взяти участь у партнерській акції із мережею заправних станцій SOCAR Energy та отримати унікальний кешбек - 3 грн/л на бензин та ДП та 1 грн/л на LPG. Для участі в акції достатньо сплатити за пальне, ДП чи LPG карткою Visa через сервіс SOCAR PAY в мобільному додатку SOCAR level. Кешбек нараховується у вигляді бонусів у мобільному додатку SOCAR level, які можна використати в мережі SOCAR. Період дії акції: 19 грудня 2019 року – 29 лютого 2020 року (або до вичерпання призового фонду).
КЛО продовжив до 31 березня акцію з роздачі купонів на знижку при реєстрації у своєму додатку. Але вже дають не 5, а тільки 2 купони, і максимальна знижка -5 грн розповсюджується тільки на преміальне пальне Ventus, знижка на звичайне пальне A95 Euro -4 грн.
Так вот, есть такое приложение Регистрируешься, покупаешь топливо через него и экономишь 5-8% от Стеллы выбранной сети заправок. Если платить не напрямую, а переводом, типа, на личный счёт в приложении, а потом оттуда уже оплатить получается ещё дешевле. Для примера: там, где я раньше заправлялся постоянно на Стелле 11,4, я купил по 10 с мелочью. Это по газу. Не всегда так получается, но и такое тоже бывает)) От заправки к заправке, конечно, разные результаты будут, но тут выгоднее чем в любой программе лояльности что доступны мне. Пользуйтесь и ни гвоздя, ни жезла!