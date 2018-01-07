А как избегать пробок? Как будто кто-то спецом в них влазит
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Як заощаджувати та економити
Додано: Суб 14 бер, 2020 09:03
Re: Как экономить на каждом литре бензина
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Нед 15 бер, 2020 12:20
Додано: Вів 24 бер, 2020 19:41
Увы, на четырёхколёсном транспорте это невозможно.
Будет ещё больше. Проще говоря, Киев не расчитан на такое кол-во машин. А их с каждым годом прибавляется.
Либо смиритесь, либо меняйте свои условия)
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