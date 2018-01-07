Как экономить на каждом литре бензина
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Як заощаджувати та економити
Додано: Суб 14 бер, 2020 10:03
nadaPups написав:
избегайте пробок
А как избегать пробок? Как будто кто-то спецом в них влазит
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: Нед 15 бер, 2020 13:20
nadaPups написав:
Старайтесь заправлятся в одном месте и претендуйте на скидку. Заправляйте полдный бак и лихачте и избегайте пробок.
Научите как в столице избегать пробки. Как ни поеду постоянно в них встреваю.
Ratatui
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Додано: Вів 24 бер, 2020 20:41
Ratatui написав:
Научите как в столице избегать пробки. Как ни поеду постоянно в них встреваю.
Увы, на четырёхколёсном транспорте это невозможно.
Будет ещё больше. Проще говоря, Киев не расчитан на такое кол-во машин. А их с каждым годом прибавляется.
Либо смиритесь, либо меняйте свои условия)
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avjej
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Додано: Сер 01 кві, 2020 20:21
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lerook
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Додано: П'ят 01 тра, 2020 15:24
Може хтось знає MCC код при купівлі пального через сайт wog.ua?
apostol
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Додано: П'ят 01 тра, 2020 15:32
apostol написав:
Може хтось знає MCC код при купівлі пального через сайт wog.ua?
Год назад было
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... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: Пон 11 тра, 2020 10:50
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Додано: Пон 11 тра, 2020 10:53
clientage написав: apostol написав:
Може хтось знає MCC код при купівлі пального через сайт wog.ua?
Год назад было
WM FACTOR GAS~~VASIL`KIV 5310 WOG.PayMaster
Зустрічав інформацію, що МСС 5541.
Сам не тестив.
Цікаво, як зараз ...
V2
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