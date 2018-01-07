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Как экономить на
каждом литре бензина

Как экономить на каждом литре бензина
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 19202122
Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 10:03

Re: Как экономить на каждом литре бензина

  nadaPups написав:избегайте пробок

А как избегать пробок? Как будто кто-то спецом в них влазит :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 13:20

  nadaPups написав:Старайтесь заправлятся в одном месте и претендуйте на скидку. Заправляйте полдный бак и лихачте и избегайте пробок.


Научите как в столице избегать пробки. Как ни поеду постоянно в них встреваю.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 20:41

  Ratatui написав:Научите как в столице избегать пробки. Как ни поеду постоянно в них встреваю.

Увы, на четырёхколёсном транспорте это невозможно.
Будет ещё больше. Проще говоря, Киев не расчитан на такое кол-во машин. А их с каждым годом прибавляется.
Либо смиритесь, либо меняйте свои условия)
http://lx4.me/c/fsKjNgqz - до +250грн за Коко-Кард від Форвардбанка. Бажаю успіхів.
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Повідомлення Додано: Сер 01 кві, 2020 20:21

Кому знижку на бензин? Глуско висилає коди - обіцяють 5 грн/літр. Пишуть, що тільки 01.04, тому поспішіть! https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 0641784629 + монобанк дає свій кешбек 8% для Глуско у квітні, при сплаті навіть кредитними...
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Повідомлення Додано: П'ят 01 тра, 2020 15:24

Може хтось знає MCC код при купівлі пального через сайт wog.ua?
apostol
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 тра, 2020 15:32

  apostol написав:Може хтось знає MCC код при купівлі пального через сайт wog.ua?

Год назад было
WM FACTOR GAS~~VASIL`KIV 5310 WOG.PayMaster
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 10:50

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Повідомлення Додано: Пон 11 тра, 2020 10:53

  clientage написав:
  apostol написав:Може хтось знає MCC код при купівлі пального через сайт wog.ua?

Год назад было
WM FACTOR GAS~~VASIL`KIV 5310 WOG.PayMaster


Зустрічав інформацію, що МСС 5541.
Сам не тестив.

Цікаво, як зараз ...
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  #<1 ... 19202122
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